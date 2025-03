Cum să negociezi un salariu mai mare. Tehnici folosite de profesioniștii în vânzări

AMWAY este pregatita sa continue sa creasca: Crestere a vanzarilor cu 5% in regiunea ESAN la 424 m USD in 2024, iar Jon L. Voskuil este numit Managing Director pentru regiune. La nivel global, compania raporteaza vanzari de 7,4 miliarde USD anul trecut, cu o crestere semnificativa in categoriile pentru un stil de viata sanatos.