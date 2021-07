E-Distribuţie Dobrogea investeşte un milion de lei în extinderea reţelei electrice în Năvodari

Operatorul de distribuţie a energiei electrice parte a grupului Enel, E-Distribuţie Dobrogea, a anunţat că a finalizat lucrările de extindere cu peste 4,4 kilometri a reţelei de energie electrică în cartierul Midia Sat din Năvodari, potrivit unui comunicat remis, AGERPRES.

În contextul financiar, investiţia operatorului de distribuţie se ridică la peste un milion de lei, la care se adaugă costurile suportate de Primăria Năvodari. În plus, în cursul acestui an, E-Distribuţie Dobrogea are în derulare, în colaborare cu autorităţile locale, lucrări similare de extindere a reţelei, în alte trei localităţi din judeţul Constanţa,

În urma investiţiei, liniile de medie tensiune au fost extinse cu peste 1,7 kilometri, iar cele de joasă tensiune, cu aproximativ 2,6 kilometri, traseul reţelei din cartierul Midia Sat fiind unul exclusiv subteran. Proiectul deserveşte 275 de noi abonaţi.

Tot în cadrul acestui proiect, lucrările au presupus şi instalarea a două posturi de transformare şi a 116 cutii de distribuţie. E-Distribuţie Dobrogea dispune, în prezent, de o reţea totală de medie tensiune de 66,2 km în unitatea administrativ teritorială Năvodari.

„E-Distribuţie Dobrogea continuă proiectele de extindere a reţelei electrice pentru a veni în sprijinul clienţilor şi a răspunde nevoilor acestora. Cartierul Midia Sat are un ritm alert de dezvoltare, iar consumatorii din zonă pot conta pe o reţea electrică modernă şi rezilientă. În plus, prin implementarea liniile electrice exclusiv subterane, reducem gradul de expunere a acestora la intemperii şi, implicit, creştem siguranţa în alimentarea cu electricitate a clienţilor noştri”, a declarat Mihai Ştirbulescu, director regiune E-Distribuţie Dobrogea.

penrtu această zonă din ţară, E-Distribuţie Dobrogea urmează să finalizeze şi alte lucrări de extindere a reţelei de medie tensiune, în localităţile Poarta Albă, Cumpăna şi Iazu, în cursul acestui an.

Concret, în Dobrogea, E-Distribuţie are planificate, în 2021, investiţii de 176 de milioane de lei în modernizarea şi digitalizarea reţelelor electrice, inclusiv prin instalarea de contoare inteligente. Valoarea programelor de modernizare şi de mentenanţă a reţelei electrice din acest an se adaugă investiţiilor de 1,49 de miliarde de lei, realizate în total de E-Distribuţie Dobrogea în perioada 2006 – 2020.

În total, companiile E-Distribuţie din România investesc anul acesta aproximativ 880 milioane de lei, echivalentul a 182 milioane de euro, în modernizarea, digitalizarea şi extinderea reţelei electrice din Bucureşti şi din cele zece judeţe din ţară în care îşi desfăşoară activitatea.

În contextul social al companiei, programele de investiţii din acest an au impact direct asupra capacităţii reţelei de a distribui energie noilor consumatori şi de a îmbunătăţi gestionarea întreruperilor neplanificate, pentru alimentarea în siguranţă a clienţilor.