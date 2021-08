Euroins România vrea să îşi majoreze capitalul cu 120 milioane lei

Compania Euroins România va face o a treia majorare de capital în valoare de peste 120 milioane lei, ajungând la o majorare totală de 246 milioane lei în ultimele luni.

În acest sens, acţionarii Euroins România se angajează să investească în continuare pe piaţa de asigurări din România, în timp ce compania anunţă o nouă rundă de majorare de capital în valoare de peste 120 de milioane de lei, după alte două creşteri succesive recente de capital în valoare de peste 126 de milioane de lei, conform companiei.

Astfel, cu aceste trei majorări succesive de capital, Euroins România îşi va consolida semnificativ poziţia în conformitate cu strategia de scădere a expunerii pe segmentul RCA şi de diversificare a portofoliului.

Tanja Blatnik, CEO Euroins România a declarat, „Această rundă de majorare de capital vine în contextul în care compania noastră se află într-o strategie de transformare. Este normal să majorăm capitalul pentru a respecta noile cerinţe legale introduse în 2021, dar şi pentru a ne putea urmări strategia pe termen lung. Suntem dedicaţi creşterii calităţii şi diversificării portofoliului de asigurări: dorim să ne dezvoltăm şi pe produse non-RCA inovative, cum ar fi poliţele de sănătate, de călătorii, accidente şi răspundere civilă pentru care avem deja o creştere semnificativă între 80% -180%. Obiectivul nostru principal este consolidarea poziţiei pe piaţă a companiei şi îmbunătăţirea rezultatelor financiare. Rezultatele pozitive din primul trimestru al anului 2021 se îmbină perfect cu obiectivul pe termen lung al Euroins România Asigurare Reasigurare SA de a fi un partener de încredere pentru clienţii şi intermediarii noştri”.

Această majorare de capital va fi votată în următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor Euroins România care va avea loc în 15 septembrie 2021. Cu această majorare de 120 milioane lei, Euroins România Asigurare Reasigurare SA va atinge o creştere totală de capital de peste 246 milioane lei în ultimele luni.

În prezent, Euroins Insurance Group (EIG) AD are sediul central în Bulgaria şi operează în 11 ţări europene şi are filiale de asigurări în Bulgaria, România, Macedonia de Nord, Ucraina, Belarus şi Georgia. EIG operează şi în Grecia şi Polonia şi are operaţiuni de asigurări de nişă în Spania şi Italia. În prezent, grupul de asigurări are peste 4 milioane de clienţi şi peste 3.000 de angajaţi.