FEMEIA DE AFACERI CRISTINA POP, PREMIATĂ LA I SUCCESS AWARDS BUCHAREST EDITION 2022

I Success Awards a strălucit în ultima lună a lui 2022 în București! Zeci de vedete autohtone și antreprenori români de succes au luat parte, pe 14 decembrie, la cel mai mare eveniment de networking din lume. Multele proiecte și reușite bifate în acest an le-au adus un premiu de prestigiu, oferit de conceptul unic I Success, care a revenit în țară în luna cadourilor, după un periplu prin puncte importante pe harta Globului, precum Monaco, Veneția, Cannes și Dubai.

În cadrul I Success Awards Bucharest Edition, CRISTINA POP a primit premiul „SUCCESSFUL WOMAN LEADER”.

Printre câştigătoarele galei I Success Awards Bucharest Edition 2022, organizată în luna cadourilor la Le Chateau şi prezentată de Ameri Nasrin, se numără şi Cristina Pop, una dintre româncele care au un cuvânt greu de spus în antreprenoriat şi care reuşeşte să demonstreze, graţie multelor reuşite, că şi sexul frumos poate excela în business. Drumul ei în afaceri a început imediat după terminarea facultăţii, atunci când a luat decizia ambiţioasă şi curajoasă de a deveni propria şefă.

CRISTINA POP, antreprenor: „În 2010, la doar 25 de ani am intrat în această lume, prin proiecte de freelancing. Am reuşit să acumulez exprienţă în domenii care par diferite, dar, de fapt, sunt interconectate, precum branding, vânzări şi network market. Drumul meu a început alături de Cristian Oneţiu şi de Fady Zaidan, la Icelebrity, companie de branding pentru companii celebre. De-a lungul timpului, am lucrat cu personalităţi precum Inna, Gheorghe Hagi sau Horia Tecău, care m-au inspirat să devin cea mai bună versiune a mea.”

Cristina Pop pune mare parte a reuşitelor şi pe seama mentalităţii ei de învingătoare: „Succesul este o stare de spirit!”, ne transmite cu încredere Cristina Pop. Antreprenoarea a urmat cursuri şi training-uri numeroase, care au vizat nu doar mediul de business, ci şi dezvoltarea personală, crezând cu tărie că formarea continuă te duce departe!

CRISTINA POP, antreprenor: „Am fondat împreună cu soţul meu compania Poparc Holdings, care, în doar doi ani, a reuşit să înregistreze o creştere masivă! Am ajuns de la 0, la o cifră de afaceri de milioane de euro, iar această performanţă nu poate decât să ne bucure şi să ne confirme faptul că suntem pe drumul cel bun!”

Toate cunoştinţele şi experienţa acumulate vrea acum să le transpună în cursuri gândite de la 0, chiar de ea.

CRISTINA POP, antreprenor: „Pregătesc proiecte ambiţioase pentru 2023! De pildă, chiar în prima lună a noului an, vreau să lansez un curs care aduce în prim plan puterea masivă de manifestare şi abundenţa, dar şi un altul despre personal branding şi branding pentru start-up-uri.”

I SUCCESS AWARDS PREGĂTEȘTE SURPRIZE ȘI PENTRU 2023

I Success, concept global unic, este parte din proiectul SuperUniverse, lansat de cunoscutul om de afaceri Eduard Irimia. În prezent, I Success Awards reprezintă cel mai important eveniment de recunoaștere a meritelor din domenii diverse, ce a reușit să adune o comunitate de oameni excepționali, care își pot împărtăși experiențele profesionale într-un cadru de networking exclusivist. Conceptul a fost fondat în urmă cu un deceniu de antreprenoarele Flavia Covaciu şi Oana Irimia, cu scopul de a arăta că succesul reprezintă, de fapt, cea mai puternică motivație.

FLAVIA COVACIU, co-fondator I Success: ,,Pentru că ne-am propus să aducem în acelaşi loc oameni cu aspiraţii similare, cu spirit antreprenorial puternic şi cu viziune pe termen lung, I Succcess se poate mândri că a reuşit, încă din start, să inspire idei noi de business, care s-au concretizat ulterior în proiecte frumoase, de impact.„

I Success Awards plănuiește să își continue expansiunea la nivel internațional în 2023, atingând și alte puncte importante pe harta lumii. Momentan, destinațiile următoare sunt o surpriză pentru publicul larg, transmit creatoarele conceptului.

OANA IRIMIA, co-fondator I Success: „I Success Awards a devenit puntea care creează oportunităţi de expunere internaţională. De-a lungul anilor, parte din evenimentele noastre de premiere au fost personalități legendare, am adus invitați internaționali exclusivi, dar și artiști și sportivi de renume mondial.”

ANA MORODAN ,,CEL MAI CREATIV REALITY SHOW’’ – REALĂ BY ANA MORODAN

DENIS HANGANU – ,,ACTORUL ANULUI’’

CONNECT-R – ,,BEST MALE ARTIST”

MIRELA VAIDA – ,,EXCELENȚĂ ÎN TELEVIZIUNE”

ANISIA GAFTON – ,,POPULARITATE ÎN SHOWBIZ”

CRISTI BRANCU – ,,EXCELENȚĂ PENTRU CEL MAI DINAMIC SHOW DE TELEVIZIUNE’’ – EXCLUSIV VIP

RALUCA PASCU – ,,EXCELENȚĂ ÎN STOMATOLOGIE’’ – iDentity Clinic

VASILE LUP – ,,CEL MAI BUN SPEAKER MOTIVAȚIONAL AL ANULUI 2022”

ADELINA MOISE – ,,REALIZĂRI REMARCABILE ÎN TURISM ȘI INDUSTRIA OSPITALITĂȚII” – PENSIUNEA RELAX

BOGDAN FURTUNĂ – ,,REALIZĂRI REMARCABILE ÎN DOMENIUL MEDICAL’’ – SPITALUL CLINIC COLȚEA

DANA BRATU – ,,EXCELENȚĂ ÎN DERMATOLOGIE ȘI MEDICINĂ ESTETICĂ” DERMABEAUTY CLINIQUE

LE CHATEAU – ,,BEST EVENT VENUE OF THE YEAR 2022”

DOMINO’S PIZZA – ,,BEST QUALITY PIZZA BRAND’’

ONUR OSMAN – ,,OUTSTANDING FASHION ENTREPRENEUR’’

PINTILIE CLAUDIU ALEXANDRU – ,,REALIZĂRI EXCEPȚIONALE ÎN CHIRURGIA ORALĂ ȘI IMPLANTOLOGIE’’

HELENA FAKO – ,,OUTSTANDING ENTREPRENEUR’’ NOLIA BEAUTY

NOAM – ,,BEST FURNITURE & HOME DESIGN 2022’’

ALIN BORTOLINI – ,,PLASTIC SURGEON OF THE YEAR” CLINICA DR. BORTOLINI #BEPERFECT

ADELINA GRANCEA – ,,OUTSTANDING REALITY TV PRODUCER’’

MBAKids ACADEMY – ,,CEL MAI COMPLEX PROGRAM MBA PENTRU COPII”

MAIA CIORNII – ,,EXCELENȚĂ ÎN FRUMUSEȚE ȘI REALIZAREA CURSURILOR DE DERMOPIGMENTARE” ELITE BROW ACADEMY

VANESA PÎRVULEȚU – ,, BEST HAIRSTYLES FOR PETS’’ THEGROOMINGROOM CRAIOVA

ELENA M. DINESCU – ,,RISING STAR BEAUTY ACADEMY” – ELEM BEAUTY

OLGA BEZNOS- ,,OUTSTANDING ACHIEVEMENTS IN PERMANENT MAKE-UP” BEZNOS STUDIO

FLORIN GRIGORE – ,,PERFORMANȚĂ ÎN MUZICĂ POPULARĂ’’

ANDA CIOBANU – ,,REALIZĂRI REMARCABILE ÎN DOMENIUL FRUMUSEȚII’’

LOTUS ACADEMY BUCHAREST – ,,REALIZĂRI REMARCABILE ÎN EDUCAȚIA PREȘCOLARĂ”

ELENA CIFTCI – ,,OUTSTANDING ACHIEVEMENTS IN BEAUTY INDUSTRY AND FRANCHISING SYSTEM”

GEORGE ȘI DANIELA RĂINESCU – ,,CEA MAI RAPIDĂ EVOLUȚIE ÎN DOMENIUL DESIGNULUI INTERIOR” HOME DESIGN TIMIȘOARA

THEO ROSE – ,,ARTISTUL ANULUI’’

ALESSANDRO COLI – ,,RISING STAR’’