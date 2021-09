Fondul de investiţii Fortress din Africa de Sud a semnat pentru preluarea parcului logistic ELI Park 1 din Chitila, dezvoltat de Element Industrial şi Dedeman

În prezent, fondul de investiţii Fortress din Africa de Sud, care deţine 23% din acţiunile NEPI-Rockcastle, cel mai mare dezvoltator de mall-uri şi centre comerciale din România, a semnat pentru preluarea parcului logistic ELI Park 1 din Chitila, dezvoltat de Element Industrial şi Dedeman.

“Pentru noi, Romania este una dintre cele mai interesante pieţe în ceea ce priveşte investiţiile în logistică pe termen lung, la nivel global, datorită potenţialului ridicat de creştere industrială şi a consumului, precum şi datorită proximităţii faţă de Europa de Vest. Aici, vedem o piaţă în plină dezvoltare cu nenumărate oportunităţi de investiţii imobiliare pentru Fortress. Suntem selectivi şi intenţionăm să ne creştem portofoliul de depozitare de înaltă calitate din Europa Centrala şi de Est (CEE), în următorii ani,” spune Steven Brown, CEO al Fortress REIT Limited.

În contextul de extindere, la începutul acestui an Fortress a achiziţionat primele active logistice în Polonia.

“Această tranzacţie arată că nu suntem străini de regiune, având în vedere faptul că suntem cel mai mare acţionar al NEPI Rockcastle Plc, activ în segmentul spaţiilor de retail, cu o creştere ridicată în CEE,” adaugă Steven Brown.

Iar, ELI Park 1 a fost dezvoltat în joint-venture de Element Industrial, un business dezvoltat de investitorul Ionuţ Dumitrescu, şi Paval Holding, fondul de private equity fondat de antreprenorii Dragoş şi Adrian Pavăl, care deţin businessul Dedeman.

În contextul ampasării, proiectul este deservit de câteva linii de transport în comun şi este localizat la o distanţă de 4 km de centura Bucureştiului, cu acces direct la un drum naţional cu patru benzi, DN 7.

“Suntem mulţumiţi că prin dezvoltarea ELI Park 1 la standarde ridicate am atras un nou jucător pe piaţa locală, cel mai mare proprietar şi dezvoltator de logistică din Africa de Sud, care aduce o experienţă valoroasă în România”, explică Andrei Jerca, Managing Director, Element Industrial.

El spune că această tranzacţie confirmă zona Buftea-Chitila drept al treilea hub logistic din proximitatea Bucureştiului şi, totodată, puterea de dezvoltare a Element Industrial.

Din punct de vedere comercial, tranzacţia a fost coordonată de o echipă comună din partea vânzătorului alcătuită din Diana Nanu şi Alexandra Popa de la Element Group alături de Karina Paval şi Narcisa Stanimir reprezentând Paval Holding, asistată de compania de consultanţă imobiliară CBRE Romania, condusă de Mihai Patrulescu, şi experţii legali de la Kinstellar, reprezentată de Alexandru Mocănescu.

De asemenea, din partea cumpărătorului, tranzacţia a fost coordonată de către Steven Brown, Howard Penny şi Maciej Tuszynski de la Fortress, asistaţi de Bogdan Papandopol, împreună cu Perry Zizzi, de la Dentons, Cushman & Wakefield Echinox, condusă de Tim Wilkinson, şi PWC, condusă de Cornelia Bumbacea.

Compania Element Industrial este unul dintre cei mai tineri jucători pe piaţa spaţiilor logistice. Dezvoltatorul are în lucru o serie de proiecte sub brandul Eli Parks, parcuri logistice cu suprafeţe între 50 şi 60.000 mp, în Bucureşti, Craiova, Bacău, Târgovişte sau Timişoara, pre­cum şi depozite cu suprafeţe mai mici, grupate sub denumirea Eli Xpress.