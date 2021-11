George Simion a explicat motivele pentru care a început demersurile de suspendare și de demitere a președintelui Klaus Iohannis

George Simion explică de ce a început demersurile pentru demitere lui Iohannis. Motivele sunt de natură legală, constituțională și morală

Aflat în platoul emisiunii „Punctul Culminant”, de la România TV, președintele AUR, George Simion, a enumerat motivele care l-au convins să demareze procedurile pentru suspendarea și demiterea președintelui Klaus Iohannis. Președintele Alianței pentru Unirea Românilor spune că motivele sunt de natură legală, constituțională și morală.

Astfel, „Mă suna incontinuu lume care mă intreaba unde trebuie să semneze pentru demiterea presedintelui. A capitulat generalul, sistemul se teme, dar sistemul nu va scapa. Mai devreme sau mai tarziu PSD va semna pentru suspendare, pentru că nu inteleg care e logica ca PNL să pună premier, dacă PSD a castigat alegerile.

M-am vazut ieri cu domnul Ciucă in Parlament si nici nu a vorbit cu mine, pentru că era domnul Citu acolo. Domnul Citu m-a intrebat dacă ii votam guvernul.

Ce se intamplă acum e de noapte mintii, nu există depunerea mandatului, asta e un „câţism”. Domnul preşedinte a fost in Egipt, apoi ieri la golf, acum este in Scotia. El trebuie suspendat, apoi demis, iar noi am initiat procedurile, de aici reactia sistemului. Noi ne-am dus de fiecare data cu propunere de prim-ministru. Ori Calin Georgescu, ori un premier independent, dar dansu nu lua in calcul. Ne va chema la consultari, dar deja a numit doi premieri, deci alegeri anticipate. Vom cere maine un punct de vedere in acest sens, pentru ca am avut un caz exact la fel in Republica Moldova, unde Constitutia este la fel, a fost scrisa cu specialisti din Romania.”, spune George Simion.

Parlamentul va putea fi dizolvat de președintele Senatului

George Simion a mai precizat că dacă președintele va fi suspedat, atunci Parlamentul va putea fi dizolvat de către președintele Senatului.

„Dacă este suspendat presedintele, Parlamentul poate fi dizolvat de preşedintele Senatului. Cei de la USR nu voiau să-l dea jos nici pe Citu si pană la urmă l-au dat, asa va fi si cu Iohannis. Le punem în braţe 3 milioane de semnături. Ne-au contactat si Liviu Plesoianu, care a zis că se alătură, si Dan Chitic. Este o emulatie fantastică, mă sună o gramadă de lume. Pe site am avut un milion de accesari intr-o oră si peste 100.000 de semnaturi avem online. Cine descarcă tabelul de semnaturi de pe site, îl rugăm să-l dea mai departe si altora, pe WhatsApp sau oricum.

Primul turist al tarii trebuie demis pentru incălcări grave ale Constitutiei. Cele două numiri facute fără a lua în seamă propunerile partidelor. Implicarea în congresul PNL, el a mers până la capăt cu marioneta lui. În 2020 a făcut campanie activă pentru PNL. Astea sunt argumentele legale. Apoi sunt cele morale, cum ar fi majorarea preturilor la energie.”, spune acesta.

USR nu mai are majoritate cu PNL și UDMR

Președintele AUR anunță că a strâns numeroase semnături, subliniind că printre acestea se află și nume de la PNL, două chiar din tabăra lui Ludovic Orban.

„Avem si semnaturi de la PNL, care nu sunt de la echipa Orban. Doi sunt, dar nu le pot da acum numele, nu am acordul lor. Le voi lua acordul si vă spun mâine. Până acum mai avem si trei de la independenti, vom merge si către minoritati, şi către PSD.

Am văzut declaratiile de la domnii Ciolos si Grindeanu. Eu zic doar ca mergem pana la capat, iar USR-stii sa indure in continuare, sa fie pres. USR nu mai are majoritate cu PNL si UDMR, a devenit irelevant si s-ar putea să nu mai fie partid parlamentar.

Eu nu cred că PSD va vota un guvern al PNL. O să mai dureze 20 de zile, intâi trebuie să se facă domnul Iohannis că se consultă cu noi. Ţara nu are buget, mor oamenii in spitale, medicamente nu sunt in spitale, in farmacii nu se gaseste niciun medicament pentru Covid. Iar Klaus Iohannis se plimba in Scotia, la distilerie, la piramide, la golf. Sapte ani numai asta a facut.”, mai spune acesta.

„Dacă am vota un guvern PNL-PSD am fi trădători”

În contextul politic actual, George Simion a mai spus că AUR nu poate vota un guvern PNL-PSD, subliniind că dacă ar face-o ar fi „trădători”.

„Dacă am vota un guvern PNL-PSD am fi trădători, am trăda oamenii care ne-au votat si pe toti romanii. Pai noi mergem sa il suspendam si demitem pe Ioahnnis, dar pe partea cealalta sa-i votam guvernul?

Noi deja am cam gandit campania pentru referendum, am discutat si cu domnul Orban. Stiti, ce e val, ca valul trece. Cred ca dansul s-a apropiat in ultima perioada de acest filon conservator. Sa vedem cat de serios este, prima data va trebui sa respinga certificatul verde in Camera Deputatilor.”, a spus George Simion.