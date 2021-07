În partea a doua a anului, compania Samsung Electronics estimează o creştere cu 38% a profitului

Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co Ltd ar urma să raporteze o creştere cu 38% a profitului în trimestrul doi din acest an, datorită preţurilor ridicate ale cipurilor şi a creşterii apetitului consumatorilor pentru electronice, transmite Reuters.

Actual, compania continuă să beneficieze de creşterea traficului de internet în perioada pandemiei de coronavirus (COVID-19), care a sporit cererea pentru chipuri de memorie pentru servere şi calculatoare personale, deoarece mai mulţi oameni lucrează de acasă. Consumatorii au achiziţionat masiv produse electronice de consum, ceea ce a provocat un deficit de semiconductori pe plan global.

În contextul economico- financiar, gigantul sud-coreean se aşteaptă la un profit operaţional de 11.300 miliarde woni (810 miliarde de dolari), conform previziunilor analiştilor intervievaţi de Refinitiv. Ar fi cel mai ridicat nivel al profitului operaţional înregistrat în trimestrul doi de Samsung din 2018 şi o creştere de 20% faţă de primele trei luni din acest an.

Procentual, veniturile ar urma să urce cu 15,4%.

Din punct de vedere al creşterilor, analiştii precizează că divizia de cipuri a beneficiat de creşterea preţurilor la cipurile de memorie, care a depăşit estimările pieţei, şi de majorarea livrărilor. De asemenea, producţia la fabrica sa din SUA, afectată de vremea nefavorabilă, a revenit la normal.

Analiştii previzionează că în trimestrul doi din 2020, profitul operaţional al diviziei de cipuri va urca cu 22%, la 6.600 miliarde woni, faţă de perioada similară din 2020. Pe plan global, Samsung concurează cu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), cel mai mare producător de cipuri pe bază de contact din lume, şi cu grupul american Qualcomm Inc.

Totuşi, livrările de telefoane mobile Samsung au scăzut la aproximativ 59 milioane de unităţi în perioada aprilie-iunie 2021, de la aproximativ 76 milioane în primul trimestru din acest an, conform datelor firmei Shinyoung Investment & Securities.

Principalele cauze ale acestor scăderi sunt: reducerea cererii din India, grav afectată de pandemie în trimestrul doi, precum şi deficitul de aprovizionare pentru unele cipuri, astfel încât profitul operaţional al diviziei de telefonie mobilă se va situa la aproximativ 2.900 miliarde woni, susţin analiştii.

La Bursa de la Seul, titlurile Samsung au urcat marţi cu 1%, la 81.200 woni.

Aşadar, Samsung este cel mai mare mare producător din lume de chipuri de memorie şi de telefoane mobile inteligente.