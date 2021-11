Klaus Iohannis: „România va rămâne în continuare cel mai apropiat prieten al Republicii Moldova”

Președintele României Klaus Iohannis a avut marți, 23 noiembrie, o declarație de presă comună cu președintele Republicii Moldova Maia Sandu. Șeful statului de la București a subliniat că țara noastră rămâne dedicată parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Modlova.

” Am avut în acest an un dialog bilateral extrem de intens, pe toate palierele. Am efectuat o vizită la Chișinău pe 27 august şi am avut atunci discuții deosebit de fructuoase, în continuarea cooperării strânse cu doamna Președinte înainte și după preluarea mandatului.

Cum am spus și cu acea ocazie, cu un nou Guvern și un nou Parlament la Chișinău, eforturile noastre comune pentru reformă, consolidare democratică și rezultate în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova vor fi într-adevăr de substanță.

Cooperarea pe linie guvernamentală şi parlamentară a cunoscut un reviriment, iar membrii executivelor au avut deja numeroase întâlniri aplicate, în care au discutat prioritățile sectoriale. Cooperarea continuă în ritm intens și în momentul de față.

Toate acestea arată că fructificăm oportunitățile de cooperare bilaterală aprofundată la nivel prezidențial, guvernamental și parlamentar, în vederea avansării agendei bilaterale și a parcursului integrării europene a Republicii Moldova.

În plus, am dovedit că putem conlucra eficient, acordându-ne sprijin reciproc în situații dificile. Adresez mulțumiri doamnei Președinte, autorităților și medicilor din Republica Moldova pentru ajutorul valoros pe care ni l-au oferit recent, în momentele grele generate de pandemia de COVID-19.

Așa cum știți, echipe de medici și asistenți din Republica Moldova au venit în România pentru a lupta în prima linie alături de colegii lor din România. Efortul și dedicarea personalului medical din Republica Moldova au ajutat la salvarea de vieți. Nu vom uita acest gest.

În discuțiile de astăzi cu doamna Președinte Sandu am subliniat, din nou, că Republica Moldova se bucură de un sprijin covârșitor, durabil și transpartinic la București.

Suntem cu toții dedicați consolidării Parteneriatului Strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și avansării proceselor de reformă.

România și Republica Moldova sunt unite printr-o legătură extrem de trainică – comunitatea de limbă, cultură și istorie. Dorim ca Republica Moldova să se dezvolte pe model european, în beneficiul cetățenilor săi.

De asemenea, România va rămâne în continuare cel mai apropiat prieten al Republicii Moldova. Am onorat mereu angajamentele asumate în beneficiul direct al cetățenilor și am depus eforturi consistente pentru ca Republica Moldova să rămână o prioritate pe agenda Uniunii Europene, precum și în relație cu alți parteneri importanți, precum Statele Unite ale Americii.

Avem o agendă deosebit de bogată pentru perioada următoare. Am discutat azi cu doamna Președinte despre toate domeniile în care avem proiecte comune, de impact, în special în ceea ce privește interconectarea energetică și consolidarea securității energetice, dezvoltarea infrastructurii de transport, perspectivele continuării acordării de asistență nerambursabilă Republicii Moldova printr-un nou Acord dedicat, dezvoltarea comunicațiilor și a cooperării în domeniul educației.

De asemenea, am discutat pe larg pe tema agendei europene a Republicii Moldova, inclusiv în perspectiva viitorului Summit al Parteneriatului Estic din decembrie. Dorim ca acesta să aibă ca rezultat un angajament solid față de partenerii estici cei mai ambițioși și avansați în implementarea reformelor, cum este Republica Moldova”, a spus şeful statului, Klaus Iohannis.

Totodată, pe agenda convorbirilor de astăzi s-a aflat şi problematica de securitate regională. Suntem preocupați de climatul de securitate de la Marea Neagră.

Astfel, „În ceea ce privește dosarul transnistrean, am reiterat poziția noastră cunoscută: România susține o reglementare cuprinzătoare, pașnică și durabilă a conflictului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, în frontierele sale recunoscute la nivel internațional și fără afectarea viitorului său pro-european.

Așadar, avem în fața noastră o agendă densă, plină de provocări, dar şi de oportunități. România a demonstrat că rămâne permanent aproape de Republica Moldova şi sunt convins că împreună, prin eforturile noastre conjugate, vom avansa agenda europeană şi reformele, a adăugat preşedintele României.