Mazda lansează primul său model complet hibrid

Din primăvara anului 2022, noua Mazda2 Hybrid, va fi disponibil în toată Europa şi aduce pentru prima dată în gama de modele Mazda un tren de rulare cu tehnologie complet hibridă, cu autoîncărcare.

În contextul dotărilor, Mazda2 Hybrid este un hibrid complet, cu autoîncărcare, care combină un motor cu trei cilindri pe benzină de 1490 cmc, 93 CP/68 kW cu un motor electric de 59 kW, pentru o putere totală a sistemului de 116 CP/85 kW.

În plus, noul hibrid Mazda va accelera de la 0 la 100 km/h în 9,7 secunde și are o viteză maximă de 175 km/h. Are o economie de combustibil WLTP în ciclu combinat de numai 4-3,8 l/100 km și emisii de CO2 de doar 93-87 g/km (în funcție de dimensiunea roților de 16” sau 15”).

De asemenea, la pornire, vehiculul rulează automat în modul electric, oferind o funcționare lină, fără întreruperi și silențioasă cu puterea motorului electric în medii urbane, cu emisii zero de CO2, NOx și particule.

La capitolul eficienţă, în timpul exploatării normale, alocarea puterii este ajustată între motorul pe benzină și motorul electric pentru performanțe optime și cea mai bună eficiență a consumului de combustibil. În timpul decelerării și la frânare, energia cinetică este recuperată ca energie electrică și este stocată în bateria de înaltă performanță.

Mai mult, nivelul de putere al bateriei este gestionat constant prin intermediul unui generator acţionat de motor pentru a elimina orice nevoie de reîncărcare a sistemului dintr-o sursă externă.

Din punct de vedere al capacităţii, deși este un vehicul din segmentul B, ampatamentul lung de 2.560 mm al noii Mazda2 Hybrid găzduiește confortabil până la patru adulți și asigură un volum de 286 de litri pentru portbagaj. Este disponibil în toată Europa în trei niveluri de echipare: Mazda2 Hybrid Pure, Mazda2 Hybrid Agile și Mazda2 Hybrid Select. Modelul are rating maxim Euro-NCAP de rezistență la impact, de cinci stele2.

Astfel, Noua Mazda2 Hybrid este cel mai recent rezultat al unei colaborări de lungă durată între Mazda Motor Corporation și Toyota Motor Corporation. Acesta va fi un model OEM furnizat de Toyota Motor Europe, o subsidiară deținută în totalitate a Toyota Motor Corporation, și va fi adăugat la gama europeană Mazda2 ca model propriu Mazda.

Aşadar, este un autoturism important pentru Mazda, în contextul angajamentului companiei de a îndeplini obiectivele stabilite prin „Sustainable Zoom-Zoom 2030”, viziunea sa pe termen lung pentru dezvoltarea tehnologică. În mod specific, în conformitate cu Acordul de la Paris, scopul companiei este de a reduce emisiile medii de CO2 de la sursa de carburant la roată (weel-to-wheel) cu 50% până în 2030 și, prin accelerarea electrificării flotei sale, să obțină neutralitatea în ceea ce privește emisiile de carbon până în 2050.