Ne vom dezvolta semnificativ activitatea în România şi cu şi fără contractul pentru drone al Ministerului Apărării, precizează Geraint Lloyd

Geraint Lloyd directorul pentru Vânzări şi Dezvoltare al U-TacS, a declarat că U-TacS companie specializată în producerea de drone militare, va continua să dezvolte unele proiecte de producţie în România, indiferent dacă va obţine contractul de achiziţionare de drone de la Ministerul Apărării Naţionale.

În prezent, U-TacS, joint-venture creat de companiile din industria apărării Elbit şi Thales pentru dezvoltarea sistemelor aeriene fără pilot Watchkeeper, este interesată de contractul de achiziţionare de drone în valoare de peste 270 de milioane de dolari anunţat de Ministerul Apărării Naţionale.

„Ştim că România doreşte să achiziţioneze drone tactice şi suntem aici pentru că avem aceste sisteme, dacă România va selecta sistemul Watchkeeper. Am răspuns solicitării de informaţii din partea Direcţiei generale pentru armamente a Ministerului Apărării Naţionale, am dialogat cu ei, le-am răspuns întrebărilor şi ei înţeleg ce putem noi oferi în ceea ce priveşte aspectele care trebuie îndeplinite. Mare parte din activitatea noastră aici a fost să evaluăm capacităţile de apărare şi aerospaţiale din România, care ne pot sprijini să oferim programul de drone tactice”, a afirmat, miercuri, Geraint Lloyd, într-o întâlnire cu presa.

În cazul în care va câştiga contractul cu Ministerul Apărării, U-TacS intenţionează să realizeze asamblarea finală a dronelor şi a staţiilor de control de la sol la Aerostar Bacău, cele două companii semnând deja un Memorandum de Înţelegere în acest sens, a precizat reprezentantul U-TacS.

„Am avut discuţii cu mai multe companii româneşti: contractorul principal sau reprezentantul nostru industrial va fi Aerostar Bacău, cu care am făcut un schimb de informaţii tehnice şi am primit de la ei oferte de preţuri pentru asamblarea atât a vehiculelor aeriene cât şi pentru staţia de control de la sol – un container care este construit în interior sub forma unui cockpit. Ne-am dori ca atât vehiculul aerian cât şi staţia de control de la sol să fie asamblate la Aerostar Bacău. (…) Aerostar Bacău sunt foarte capabili în ceea ce priveşte fabricarea componentelor şi pot oferi sprijin logistic şi training”, a explicat Geraint Lloyd.

În acest sens, compania se află în discuţii cu Romaero pentru fabricarea corpului compozit al aeronavelor, a menţionat reprezentantul U-TacS.

„Am avut discuţii cu Romaero pentru fabricarea corpului aeronavei. Am căutat şi un alt furnizor pentru materialele compozite, de doi ani căutăm un furnizor. (…) Sperăm să ne ofere atât calitatea dorită pentru piesele complexe, cât şi preţul care să ne ajute nu numai în ceea ce priveşte proiectul României, ci şi pentru alte programe pe care vrem să le dezvoltăm pe glob, în Orientul Mijlociu sau în Orientul Îndepărtat. După cum am transmis şi oamenilor (politici români, n.r.) pe care i-am întâlnit în ultimele luni, suntem serios interesaţi de furnizorii români în cazul în care pot îndeplini standardele pe care le solicităm, indiferent dacă vom fi selectaţi pentru contractul Ministerului Apărării din România”, a adăugat Geraint Lloyd.

În contextul colaboratorilor, reprezentantul U-TacS a declarat că Thales România, prin Bucharest Engineering Competence Centre, urmează să ofere software pentru acest proiect, iar Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Aerospaţială „Elie Carafoli” ar urma să participe la faza de cercetare şi testare.

Aşadar, „Reţeaua pe care încercăm să o dezvoltăm în România este: asamblarea la Bacău, producţia de cadre specifice la Romaero, software la Thales, şi testare suplimentară, cercetare şi dezvoltare academică la Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Aerospaţială ‘Elie Carafoli’. (…) Thales România are o prezenţă serioasă în România, au 700 de angajaţi şi cresc la 900 şi au infrastructura necesară să ne ajute cu dezvoltarea de software”, a afirmat Geraint Lloyd.

În opinia sa, acesta a subliniat că U-TacS îşi va dezvolta activitatea în România chiar dacă nu va câştiga contractul cu Ministerul Apărării, dar în acest caz, activitatea de asamblare, de la Aerostar Bacău, nu va mai fi implementată.

„Construirea unei reţele industriale de acest gen e ceva ce faci în paralel cu un contract la care speri. Noi vrem să construim corpul aeronavelor la Romaero şi vrem să asamblăm corpul aeronavelor şi staţiile de control de la sol la Aerostar Bacău. Nu ar avea niciun sens să le asamblăm într-un anumit loc dacă nu le-am vinde acelei ţări. Dacă am vrea să facem un sistem pentru Orientul Mijlociu, nu ar avea niciun sens să facem asamblarea finală în România. Toate aceste activităţi (asamblarea finală, n.r.) trebuie realizate în ţara care le foloseşte. Dar dacă faci componente compozite – după cum noi căutăm de doi ani furnizori pentru componente compozite şi nu am găsit în Marea Britanie – atunci facem asta dacă îi găsim aici. Căutăm furnizori de componente de calitate, la un preţ corect, pentru a face fuselajul şi aripile. Am face asta aici, în România, dacă i-am găsi. Dar sunt unele lucruri, precum asamblarea, pe care le facem doar în ţara care ar vrea să cumpere sistemul. Încercăm să dezvoltăm un complex industrial, din care o parte va fi dezvoltat oricum, iar altă parte ar putea să nu fie dezvoltată. Spre exemplu, am stabilit deja că facem oricum cablurile electrice în România, ca şi corpul aeronavei, dar asamblarea finală se face în mod normal în ţara care cumpără sistemele. Deci şi fără contract, vom dezvolta semnificativ activitatea în România”, a precizat Geraint Lloyd, pentru AGERPRES.

Din punct de vedere social, proiectul celor 21 de drone solicitate de Ministerul Apărării poate crea aproximativ 500 de locuri de muncă de înaltă calificare, dar nu a putut preciza câte din ele ar fi înfiinţate în România.

„Un astfel de program de dezvoltare dezvoltă multe locuri de muncă de înaltă calificare. Dacă acest program, adică cele 7 sisteme, care presupun 21 de aeronave, ar fi realizat în Marea Britanie, el ar include aproximativ 500 de locuri de muncă de înaltă calificare. În mod clar nu toate vor fi în România, deoarece unele activităţi vor fi realizate în Marea Britanie. Nu ştim exact câte locuri de muncă vor fi în România şi câte în Marea Britanie, dar în prezent vorbim de trei companii (două dintre ele fiind Aerostar Bacău şi Romaero, n.r.)”, a menţionat Geraint Lloyd.

De altfel, dronele Watchkeeper dezvoltate de U-TacS sunt acreditate NATO, iar militarii români sunt familiarizaţi cu ele din Afganistan.

„O parte importantă din oferta noastră este faptul că suntem deja acreditaţi de NATO. Dronele Watchkeeper sunt cunoscute militarilor români, care au lucrat cu ele în Afganistan, ei înţeleg tehnologia”, a încheiat directorul pentru Vânzări şi Dezvoltare al U-TacS.