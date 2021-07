One United Properties a încheiat un acord de finanțare de 78 de milioane de euro pentru proiectul One Cotroceni Park

În proiectul One Cotroceni Park, dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat de antreprenorii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, a încheiat un acord de finanțare, componenta office, de până la 78 de milioane de euro.

Astfel, finanțarea este acordată entităților One Cotroceni Park Office S.A. (c. 40 de milioane de euro) și One Cotroceni Park Office Faza 2 S.A. (c. 28 milioane de euro), la care se adaugă o facilitate de TVA de 9 milioane de euro.

În contextul financiar-bancar, băncile finanțatoare pentru acest credit sunt Banca Comerciala Română, BRD Group Société Générale și Erste Bank A.G., iar scadența împrumuturilor este de 7 ani.

Proiectul One Cotroceni Park este dezvoltat pe un teren de 5,8 hectare, pe locul fostei platforme Ventilatorul, astfel că proiectul cu funcțiune mixtă include o componentă office cu două clădiri mari de birouri de clasă A cu aproximativ 75.000 mp suprafață închiriabilă, una rezidențială cu peste 850 de locuințe și una comercială.