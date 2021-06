Operatorul de restaurante vegetariene Samsara Foodhouse a inaugurat primul său restaurant din Bucureşti

Operatorul de restaurante vegetariene Samsara Foodhouse, originar din Cluj, a inaugurat primul său restaurant din Bucureşti, la parterul proiectului mixt ONE Floresca City.

„România beneficiază de multe concepte de restaurante care merită să fie extinse la nivel naţional, concepte care promovează un stil de viaţă sănătos şi pentru care observăm un apetit ridicat în special în apropierea proiectelor imobiliare cu componentă mixtă”, a declarat Cristina Toroş, Senior Consultant, Retail Agency, în cadrul CBRE, care a coordonat tranzacţia de închiriere.

În contextul suprafeţelor, este amplasat la parterul clădirii de birouri ONE Tower care va găzdui şi sediul CBRE România, restaurantul Samara Floreasca are o suprafaţă de aproximativ 500 de metri, interior plus terasă.

Iar, One Floreasca City include componenta de rezidenţial, cu trei turnuri de apartamente cu un total de 243 de unităţi şi 24.000 mp de birouri în clădirea One Tower.

„Extinderea în Bucureşti, pe care am început-o prin lansarea locaţiei de delivery & pick-up, a fost foarte bine primită şi ne-a convins să continuăm investiţiile”, a afirmat Cosmin Beldean, General Manager Samsara Foodhouse.

Astfel, noul Head Chef al Samsara Floreasca are o experienţă vastă în industria ospitalităţii şi a petrecut mult timp în bucătării cu renume internaţional, majoritatea premiate cu stele Michelin.

Povestea Samsara, din Cluj, a început în urmă cu zece ani, atunci când s-a deschis Samsara Teehouse, iar după trei ani a fost inaugurat restaurantul Samsara Foodhouse.