Orban: Am solicitat adoptarea unei OUG ca urmare a exploziei preţurilor la materialele de construcţie

În data de 29-07-2021, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că a atenţionat Guvernul pentru emiterea unei ordonanţe de urgenţă privind încheierea de acte adiţionale referitoare la valoarea reală a lucrărilor ca urmare a „exploziei” preţurilor la materialele de construcţie, menţionând că, în caz contrar, există riscul închiderii multor şantiere.

„Suntem în vacanţă parlamentară, noi am solicitat adoptarea unei ordonanţe de urgenţă în acest sens, pentru a fi îmbunătăţit mecanismul de reevaluare, astfel încât valoarea contractului să ţină cont cu adevărat de costurile cu materialele de construcţie, care au crescut ca urmare a exploziei preţurilor la materialele de construcţie. Am atenţionat de două luni asupra faptului că Guvernul are obligaţia de a emite ordonanţă de urgenţă pentru a îmbunătăţi sistemul de adiţionare a contractelor, de încheiere de acte adiţionale cu privire la valoarea lucrărilor ca urmare a exploziei preţurilor materialelor de construcţie, pentru că astăzi există riscul ca, dacă nu se semnează acte adiţionale în care să se aducă valoarea lucrărilor la valoarea reală ca urmare a creşterii preţului la materialele de construcţii, există posibilitatea ca foarte multe şantiere să se închidă pentru că niciun constructor nu poate să-şi permită să lucreze în pierdere”, a afirmat Orban, prezent la Ziua Imnului Naţional, în Piaţa Tricolorului.

Această precizare a liderului liberal a fost făcută, în contextul unei întrebări privind investiţiile făcute de Guvernul Cîţu în cele şase luni de mandat.