Poluare masivă în Craiova. Orașul, acoperit complet de cenușă

Craiova, acoperită de cenușă

De mulți ani, locuitorii din Craiova se confruntă cu o poluare intensă care face ca aerul să fie aproape imposibil de respirat. Recent, orașul a fost acoperit de un strat gros de cenușă, iar imaginile surprinse par desprinse dintr-un peisaj apocaliptic, amplificând îngrijorările cetățenilor.

Deși la Garda de Mediu au fost înregistrate numeroase plângeri, răspunsurile primite au fost mereu aceleași: emisiile se află în parametrii legali. În pofida acestor asigurări, locuitorii observă cum praful negru devine tot mai intens de la an la an, iar situația pare scăpată de sub control.

Comisarul-șef al instituției a explicat recent că poluarea masivă ar fi cauzată de o avarie la Termocentrala CET, după cum a relatat Gazeta de Sud.. Această explicație nu a liniștit însă localnicii, care resimt zilnic efectele nocive ale smogului și ale particulelor de cenușă.

Situația a devenit alarmantă, iar o femeie din Craiova a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce particule de cenușă i-au intrat în ochi, provocându-i dureri severe. Medicii din oraș au observat, de asemenea, o creștere semnificativă a cazurilor de afecțiuni respiratorii și digestive în rândul locuitorilor, semn că poluarea își pune tot mai mult amprenta asupra sănătății publice.

Orașul acoperit de straturi groase de cenușă

Locuitorii din Craiova povestesc că, imediat după apus, o ceață densă de fum acoperă orașul, făcând aerul greu de respirat. Situația devine deosebit de alarmantă pentru cei care locuiesc în cartierul Bariera Vâlcii, unde curțile și locuințele sunt acoperite de un strat gros de cenușă, generând nemulțumiri și îngrijorări.

Monitorizările efectuate prin senzorii care măsoară particulele poluante PM 2,5 confirmă amploarea problemei, mai multe zone din oraș înregistrând valori periculos de ridicate, conform platformei calitateaer.ro. Aceste concentrații depășesc de 4-5 ori limita stabilită de Organizația Mondială a Sănătății, expunând populația unui risc semnificativ pentru sănătatea respiratorie.

Totodată, aplicațiile de monitorizare a calității aerului emit constant alerte, indicând niveluri de poluare nesănătoase și recomandându-le oamenilor să rămână în case pentru a se proteja. Această situație ridică întrebări asupra măsurilor de protecție a populației și necesitatea urgentă de soluții pentru a reduce poluarea.