Prima clădire de birouri din România care obține certificarea LEED Platinum Building Design and Construction

Compania One United Properties, unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, anunță că imobilul de birouri One Tower a primit din partea US Green Building Council certificarea LEED v4 Building Design and Construction, la nivel Platinum, nivelul superior prevăzut de această certificare.

Ca parte a proiectului multifuncțional One Floreasca City, clădirea de birouri clasă A One Tower se diferențiază față de celelalte proiecte certificate LEED din România cu cel mai mare punctaj obtinut, 86 de puncte, conform versiunii actuale a standardului. LEED este cel mai utilizat sistem de evaluare a clădirilor verzi din lume și un simbol internațional al excelenței, iar certificarea vizează toate tipurile de clădiri, precum și toate fazele construcției.

În contextul constructiv ecologic, proiectele care urmăresc certificarea LEED sunt punctate pentru strategiile de construcție ecologică pe care le aplică, pe mai multe categorii, iar pe baza numărului de puncte obținute un proiect câștigă unul dintre cele patru niveluri de rating LEED: Certified, Silver, Gold sau Platinum.

Ca urmare a implementării strategiilor și soluțiilor practice propuse de standardul LEED, One Tower oferă chiriașilor posibilitatea de a funcționa sustenabil, iar angajaților acestora un spațiu de lucru sănătos și productiv.

Din punct de vedere al consumului, One Tower va funcționa cu costuri operaționale semnificativ mai mici față de clădirile convenționale, printr-o contorizare inteligentă, o reducere estimată a costului energetic anual de 35% și o reducere a consumului de apă potabilă de 50%.

Proiectul a obținut numărul maxim de puncte pentru categoriile Locație și Transport, Situri Sustenabile, Eficiența Apei și Calitatea Aerului Interior.

În opinia sa, „Suntem încântați că One Tower a obținut această certificare riguroasă, strictă, care ne onorează și în același timp ne obligă să continuăm eforturile de a livra proiecte sustenabile. Dorința noastră este să dezvoltăm clădiri durabile, care oferă un mediu de lucru sănătos, cu cele mai noi tehnologii integrate și multiple beneficii oferite chiriașilor. Prin proiectele noastre ne dorim să contribuim la crearea unor concepte moderne și actuale de birouri pe piața românească, modele care integrează nu numai spații de lucru, ci și facilități pentru un stil de viață activ și sănătos”, spune Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.

„Clădirile verzi înseamnă mai mult decât eficiență energetică ridicată; clădirile verzi folosesc mai puține resurse, reduc deșeurile produse în execuție și în operare, au un impact negativ mai mic asupra mediului și maximizează sănătatea ocupanților”, spune arh. Tamara Dogariu, consultantul LEED care a coordonat procesul de certificare, din partea Colliers, divizia Green & Healthy Buildings Certifications.

”Sănătatea chiriașilor este pe primul loc”

Certificarea LEED Platinum obținută de One Tower pentru faza de proiectare și construcție este completată de certificarea WELL Health-Safety, ambele procese fiind coordonate de către consultanții Colliers.

La rândul său, „Dacă prin LEED s-a urmărit o proiectare sustenabilă, cu o grijă față de mediu ridicată, prin WELL Health – Safety se confirmă că sănătatea și siguranța chiriașilor sunt pe primul loc, fiind adoptate politici operaționale, implementate protocoale de mentenanță și elaborate planuri de urgență. Mai mult de atât, pentru menţinerea certificării, One Tower va trece printr-un proces anual de reînnoire a acesteia, ceea ce ajută la asigurarea îndeplinirii unui standard ridicat de sănătate şi siguranţă pe termen lung”, spune Oana Stamatin, Director Green & Healthy Buildings Certifications.

Prin poziția sa excelentă în cartierul Floreasca, One Tower oferă tuturor celor care își desfășoară activitatea în clădire acces la parcuri, restaurante, cafenele, dar și priveliște panoramică asupra lacului.

În privinţa spaţiului, One Tower are o suprafață închiriabilă de 23.750 mp, dotați după ultimele tehnologii. Clădirea a fost concepută cu o mare atenție la detalii pentru crearea unui mediu de lucru primitor și confortabil pentru angajați, cu spații moderne, luminoase, cu sisteme performante de încălzire și ventilație.

Printre beneficiile oferite chiriaşilor se numără ferestrele operabile manual, locuri de parcare şi facilităţi pentru transport alternativ, atât pentru transport în comun, cât și individual.

Întregul proiect One Floreasca City reprezintă un concept imobiliar inovator, de referință pentru piața românească, concentrat pe comunitate și care înglobează o componentă rezidențială cu apartamente premium – One Mircea Eliade, clădirea de birouri de clasă A One Tower, precum și numeroase facilități pentru sport, petrecerea timpului liber și spații verzi.