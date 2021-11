Primăria Capitalei, a reabilitat în acest an, 15 km de rețea de termoficare din 700 km care trebuie reparați

Primăria Capitalei a reabilitat în acest an 15 kilometri de rețea de termoficare dintr-un total de 700 de kilometri care trebuie reparați, a declarat primarul Nicușor Dan la Digi24. El spune că ritmul maximum care poate fi atins este de 50 de kilometri de rețea pe an. În plus, mai mult de o treime din agentul termic se pierde pe rețelele de transport și distribuție. Cu toate acestea, primarul se declară optimist că iarna aceasta va fi mai bine pentru bucureșteni decât iarna trecută.

În opinia sa,Nicuşor Dan, a declarat la Digi 24 că în acest an au fost reabilitaţi doar 15 kilometri de reţea primară de termoficare, deoarece documentaţiile necesare lucrărilor nu erau pregătite. El a explicat că, din totalul de 1.000 de kilometri de reţea primară de termoficare în București, 100-150 de kilometri au o vechime de mai mică de 10 ani, iar alţi 100-150 de kilometri au o vechime mai mică de 20 de ani.

În contextul extinderilor, ar trebui reabilitați circa 700 km de rețea, cu o vechime mai mare de 20 de ani, din care au fost reabilitaţi 15 kilometri în acest an, iar pentru anul viitor sunt programați alți 50 de kilometri, a mai precizat primarul.

Astfel, „Din punct de vedere tehnic, se poate ajunge la 50 (de kilometri reabilitați pe an – n.r.). (…) Din păcate, nu putem lucra decât în intervalul în care rețeaua nu este solicitată, adică în intervalul aprilie – octombrie. (…) Nu poți lucra pe rețeaua principală în mai multe locuri deodată”, a declarat Nicușor Dan la Digi24.

Procentual, pierderea de agent termic din cauza stării rețelei de termoficare este mai mare de o treime, a mai spus primarul general.

„În momentul de față, pierderile care sunt pe rețelele noastre de transport și distribuție sunt de 37%”.

Cu toate acestea, Nicușor Dan se arată optimist că situația va fi mai bună pentru bucureșteni decât iarna trecută.

Aşadar, „Inclusiv în campania electorală am spus că va fi puțin mai bine, nu am spus că vom face minuni. Pe termen mediu, în acest mandat, va fi mai bine, pentru că am semnat acel contract cu Comisia Europeană pentru un ajutor de 300 de milioane, care înseamnă 210 kilometri din 1.000. În condiţiile date, am atribuit către compania noastră municipală 13 kilometri, din care ei au făcut 8-9. Am atribuit deja 20, tot pe buget local, din ceilalţi 40 şi vom relansa licitaţia pentru alţi 20. Pe de altă parte, în această vară s-au făcut acele reparaţii care erau necesare. Asta s-a putut face în acest an. Iarna viitoare va fi mult mai bine”, a spus el.