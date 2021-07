Producătorul Marlboro şi IQOS investeşte 2 miliarde de dolari pentru achiziţia a două companii farma

Pâna în anul 2025, principalul obiectivul Philip Morris este ca peste 50% din veniturile nete ale companiei să fie generate de produsele ”fără fum”.

Astfel, Philip Morris International, unul dintre cei mai mari producători de ţigarete din lume, şi-a anunţat ”intenţia fermă” de a achiziţiona Vectura Group, un furnizor britanic de soluţii de administrare a medicamentelor prin inhalare. Tranzacţia ar urma să aibă o valoare de 1,2 miliarde de dolari. Decizia vine în contextul în care compania a anunţat o schimbare de strategie, care prevede ca, până în 2025, peste 50% din veniturile Philip Morris International să fie generate de produsele ”fără fum”.

În prezent Vectura produce, printre altele, medicamentele, dar şi dispozitivele de inhalat utilizate pentru astm sau pentru boli pulmonare cronice.

„Noile achiziţii fac parte din angajamentul nostru pe termen lung în ceea ce priveşte transformarea business-ului nostru. Am anunţat în februarie strategia Beyond Nicotine (dincolo de nicotină – n.red.), prin care vrem să valorificăm expertiza pe care am dobândit-o în zona de inhalare şi aerosoli şi vrem să ne dezvoltăm în domenii adiacente – inclusiv în livrarea de medicamente pentru afecţiuni respiratorii şi îngrijire personală – cu obiectivul de a atinge venituri nete de cel puţin un miliard de dolari din aceste tipuri de produse până în 2025”, a spus Jacek Olczak, director executiv al Philip Morris International.

În luna iulie, Philip Morris a achiziţionat şi Fertin Pharma, un producător danez de produse farmaceutice cu administrare orală (printre care şi guma cu nicotină), într-o tranzacţie de 820 de milioane de dolari. Fertin Pharma produce şi vitamine şi suplimente alimentare, gumă de mestecat fără zahăr sau pastile pentru tuse, răceală sau afecţiuni gastrointestinale.

În România, Philip Morris are două companii (Philip Morris România şi Philip Morris Trading) cu afaceri cumulate de peste 3,4 miliarde de lei (809 milioane de dolari) în 2020, potrivit datelor raportate în bilanţul depus la Ministerul de Finanţe.

Producător al ţigaretelor Marlboro, compania şi-a propus să înlocuiască ţigările tradiţionale cu produse cu risc redus şi a dezvoltat mai multe produse fără fum despre care susţine că sunt o alternativă mai bună pentru fumătorii adulţi decât continuarea fumatului de ţigări convenţionale.

IQOS, sistemul electronic de încălzire a tutunului dezvoltat de PMI, a fost lansat în România în octombrie 2015 şi a crescut constant din 2017 încoace. În prezent, peste 160.000 de români fumează cu ajutorul dispozitivelor de încălzire a tutunului, dintr-un total estimat de 5 milioane de fumători din România.

În acest sems, compania a investit peste 500 de milioane de euro în fabrica din Otopeni pentru a dezvolta capacităţi de producţie a produselor din tutun încălzit.

În contextul financiar, cu o istorie de 174 de ani, Philip Morris a avut venituri nete de 28,7 miliarde de dolari în 2020 la nivel global, iar aproape un sfert din venituri au fost generate de produsele ”fără fum”, potrivit datelor din raportul financiar pe 2020 al companiei.

În acest domeniu, nu doar Philip Morris se orientează spre diversificarea portofoliului de produse. În luna martie a acestui an, British American Tobacco (BAT), producătorul ţigaretelor Kent şi al produsului de încălzire a tutunului glo, a anunţat un parteneriat strategic cu Organigram, un producător canadian de cannabis licenţiat.

Aşadar, scopul parteneriatului este ca BAT să îşi diversifice portofoliul ”dincolo de nicotină”, iar într-o primă fază se va concentra pe dezvoltarea produselor din canabidiol (CBD).