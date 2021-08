Producătorul Pfizer vinde bonduri de un miliard de dolari

Producătorul american de medicamente Pfizer Inc va vinde bonduri de un miliard de dolari pentru a finanța producția de vaccin Covid-19, dezvoltat împreună cu grupul german BioNTech SE, pe fondul intensificării campaniei de vaccinare pe plan global, transmite Bloomberg.

Astfel, câștigurile obținute în urma vânzării vor fi alocate pentru cheltuieli de cercetare și dezvoltare, precum și pentru producerea și distribuirea vaccinurilor Covid-19, scrie Agerpres.

În contextul financiar, compania cu sediul în New York se așteaptă la vânzări de 33,6 miliarde dolari de pe urma vaccinului în 2021, ceea ce ar face ca acesta să fie unul dintre medicamentele cel mai bine vândute vreodată.

Surse care au dorit să-și păstreze anonimatul au declarat pentru Bloomberg că Pfizer Inc va accesa piața din SUA pentru a vinde bonduri de un miliard de dolari, cu scadența în 2031, pentru a finanța producția de vaccin. Vânzarea este realizată de Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. și Morgan Stanley, susțin sursele.