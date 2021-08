Programul Made in Romania şi-a desemnat cele 50 de companii semifinaliste, informează BVB

Programul Made in Romania şi-a desemnat cele 50 de companii semifinaliste dintr-un total de peste 300 de companii antreprenoriale nominalizate, potrivit unui comunicat de presă al Bursei de Valori Bucureşti.

Acest program, aflat la cea de-a patra ediţie, programul a reconfirmat succesul în creştere în rândul comunităţii de afaceri din România printr-un număr de companii semnificativ mai mare înregistrat comparativ cu ediţia precedentă. De miercuri până pe 31 august, publicul va decide compania care se va număra printre cele 15 finaliste ale ediţiei din acest an.

„Un obiectiv major al Bursei de Valori Bucureşti este poziţionarea sa ca principal canal de finanţare pentru companiile antreprenoriale locale. Programul Made in Romania, dezvoltat de Bursa de Valori Bucureşti încă de acum 4 ani, creează cadrul perfect în care antreprenorii români îşi pot promova business-ul şi îşi pot duce afacerea la un noul nivel de dezvoltare prin atragerea de finanţare de pe piaţa de capital. O dovadă certă a succesului în creştere al programului Made in Romania este numărul de companii din ce în ce mai mare care se înscriu în Program, în fiecare an. Peste 300 de companii au făcut parte din Programul ediţiei de anul acesta şi acum suntem în etapa în care cunoaştem numele celor 50 de semifinaliste. Felicitări tuturor companiilor înscrise în Program şi mult succes în etapa de Vot al Publicului!”, a declarat Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti.

Încă din prima etapă a programului Made in Romania, derulată între 22 aprilie şi 30 iunie, antreprenorii români, partenerii şi susţinătorii, angajaţii companiilor româneşti, precum şi membrii Comitetului de Nominalizare au desemnat 318 companii prin platforma www.investingromania.com. Dintre acestea, aproape un sfert sunt din sectorul IT&C, 16% activează în comerţ, 9% în domeniul serviciilor, iar restul din alte domenii precum agricultură, sănătate, home&deco, construcţii, etc. Ca distribuţie geografică, cea mai mare parte a companiilor nominalizate este din Bucureşti (42%), urmând judeţele Cluj (8%), Braşov şi Ilfov cu câte 5%. Cele 50 de companii semifinaliste au fost selectate, dintre toate aplicaţiile primite, prin votul membrilor Comitetului de Nominalizare.

„Made in Romania este unul dintre proiectele-cheie ale Bursei de Valori Bucureşti şi prin intermediul său ne dorim să creăm o comunitate mai mare de antreprenori români care să descopere beneficiile finanţării prin piaţa de capital. Începând cu această ediţie a Programului Made in Romania am integrat componenta de digitalizare, astfel că avem acum o platformă digitalizată Made in Romania care reuneşte toţi actorii care pot sprijini antreprenorii români să îşi găsească cea mai potrivită soluţie de finanţare pentru business-ul lor şi, totodată, să le ofere consultanţa de care au nevoie pentru a-şi organiza mai bine business-ul. Ne bucurăm că un număr atât de mare de companii s-au înscris în program, ne bucurăm să vedem că acestea provin din domenii-cheie ale industriei româneşti, felicitări celor 50 de companii semifinaliste şi abia aşteptăm să aflăm numele celor 15 companii finaliste”, a declarat Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti.

Astfel că votul publicului pentru desemnarea uneia dintre cele 15 companii finaliste ale acestei ediţii începe miercuri, 4 august, şi va fi deschis până în 31 august. Celelalte 14 companii finaliste urmează să fie stabilite în data de 1 septembrie de juriul format din experţi în diverse domenii ale economiei. Cele 15 companii finaliste vor fi anunţate public în cadrul Galei de Premiere programată în luna septembrie 2021.

Încă din anul 2017, proiectul Made in Romania, lansat de Bursa de Valori Bucureşti, are principalul scop de a identifica şi promova companiile de top din România.

În cursul anului 2021, partenerii principali care sprijină derularea proiectului sunt: Microsoft, UiPath, ROCA Investments, Banca Transilvania, BT Capital Partners, BRD Groupe Societe Generale, BRD Asset Management, BRK Financial Group, Dendrio, Mazars, SeedBlink, Bondoc şi Asociaţii SCA, Horvath & Partners Management Consulting, TradeVille, Termene.ro, împreună cu susţinătorii ANIS, DoingBusiness, Romanian Business Leaders, Asociaţia pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă din România (ARIR) şi partenerul media Digi 24.