Reglementarea crypto-activelor are o miză uriaşă pentru guverne şi băncile centrale este opinia lui Daniel Dăianu

În măsură în care stablecoins, ce sunt crypto-active, sunt reglementate, funcţia lor de mijlocire a plăţilor ar trebui să fie însoţită de cerinţe de capital şi de lichiditate, aşa cum se întâmplă cu băncile comerciale. Băncile centrale trebuie să colaboreze în acest sens cu autorităţile de reglementare şi supraveghere ale pieţelor de capital (în SUA sunt the Treasury şi the Securities and Exchange Commission în principal, în UE este ESMA/The European Securities and Exchange Commission).

Regulile macroprudentiale trebuie şi ele să ţînă cont de puzderia şi volumul tranzacţiilor operate cu crypto-active. Sincope pe pieţe unde se folosesc masiv crypto-active pot avea efecte de revărsare (spillover effects) pe pieţele reglementate, le pot contamina şi cauza daune mari în lipsa unor intervenţii la timp. Iar pentru că intervenţiile să nu fie costisitoare pentru băncile centrale, pentru guverne în ultima instanţa, este necesar că reglementarea şi supravegherea crypto-activelor să fie adecvată, că regulile macroprudentiale să fie extinse, adaptate.

-Banii emişi de băncile centrale sunt baza sistemului!

Morală este că, în cele din urmă, emisiunea monetară a băncii centrale (Fed, BCE, BoJ, BoE, etc) este vitală, este cea care garantează sprijinul credibil în momente de mare ananghie. Aşa s-a întâmplat în toate crizele financiare din ţările dezvoltate. Se întâmplă şi în momente de stres pe pieţele de capital, cum a fost în martie 2020 în SUA, că şi în septembrie 2019. Numai moneda de baza (outside money) a băncii centrale poate asigura funcţia de împrumutător de ultima instanţa (lender of last resort), fără de care nu poate funcţiona un sistem financiar viabil, credibil. Dovadă cea mai clară este că în timpul crizelor, băncile comerciale nu pot emite ele moneda de baza pentru a salva sistemul, ci tot banca centrală trebuie să stea în spate, să coordoneze operaţiuni de salvgardare.

Se poate aduce în discuţie faptul că bănci centrale au înlesnit criză financiară ultima (Marea Recesiune), chiar dacă ciclurile “avant şi prăbuşire” fac parte din mersul economiilor de piaţă. Dereglementarea profundă din anii 90’ (light touch regulation, a cărui ton a fost dat de Big Bang-ul din 1986 în City-ul londonez şi apoi în SUA prin abolirea legislaţiei Glass-Steagall în 1998) este de blamat în acest sens, cum sunt şi sumedenia de produse financiare toxice, nebunia speculaţiilor cu produse derivate tolerate de reglementatorii pieţelor în acei ani. Dar miopia, o paradigmă greşită îmbrăţişată de bănci centrale în deceniile trecute, nu anulează funcţia esenţială a băncii centrale de împrumutător de ultima instanţa. S-a văzut această situaţie peste Ocean, s-a văzut în Europa cu BCE, care a salvat zona euro prin intervenţiile sale. Că asemenea operaţiuni pot fi excesive şi să alimenteze bule speculative reclamă o altă discuţie. În plus, lecţiile crizei financiare arată de ce este nevoie de o reglementare şi supraveghere a întregului sistem financiar, deci şi a sectorului umbră cu prelungirile actuale reprezentate de crypto-active. Arbitrajul fiscal are analog în arbitrajul de jurisdicţie privind reglementarea pe piaţă financiară.

-Miza cea mare este de a nu lasă revenirea la un free banking

Revin la ideea că monede digitale ale băncilor centrale nu sunt de văzut în primul rând drept concurenţi ai activelor crypto, deşi în oglindă ele arată periculozitatea şi riscurile acestor active speculative. Cum observă unii bancheri centrali, sistemele monetare erau şi până acum în largă măsură digitalizate, cu mare parte a tranzactiior făcute pe cale electronică. Este de remarcat astfel cât reprezintă baza monetară în raport cu masă monetară în economii dezvoltate (prin sistemul rezervelor fractionate) şi cât din tranzacţii se face pe cale electronică – în Marea Britanie, de pildă, M0 (baza monetară) este cca 3% din masă monetară.

Digitalizarea este un proces favorizat de noile tehnologii, de un spirit al vremurilor, de dorinţa multora de a descentraliza sistemele financiare şi nu numai. Problema cardinală pentru băncile centrale trece însă dincolo de a fi în pas cu tehnologia nouă, de a digitaliza creaţia monetară. Miza mare este de a nu lasă sistemul financiar să aibă o evoluţie tip free banking, cu impact detrimental asupra stabilităţii financiare şi nu numai; moneda publică este un bun public, de care depinde coeziunea economică şi socială. Nu trebuie să ne întoarcem cu zeci, chiar sute de ani în urmă în privinţa configuraţiei industriei financiare, să contribuim la ceea ce poate deveni un haos generalizat.

Miza profundă, de stabilitate, pentru guverne şi băncile centrale este augmentată de nevoia de a combate spălarea banilor, finanţarea terorismului şi a crimei organizate, fraude de tot felul, atacuri informatice.

Intervine şi un aspect geopolitic. Dar nu văd cum, de exemplu, competiţia între dolarul SUA, euro, moneda chineză, că monede, ar fi mai aprigă, pe fond, prin digitalizarea deplină a creaţiei monetare, dispariţia cash-ului. Nu digitalizarea în industria financiară va dicta dinamică influenţelor globale, ci puterea economică şi tehnologică, performanţe unei societăţi din toate punctele de vedere.

Este de salutat intenţia Comisie Europene de reglementare a crypto-activelor (MiCĂ) că şi măsurile similare avute în vedere de autorităţile din SUA, Marea Britanie şi din alte ţări,”a scris acesta pe blogul Opinii BNR.