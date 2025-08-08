România, sub cod portocaliu și galben de caniculă! Avertismentul ANM pentru acest weekend

România, sub cod portocaliu și galben de caniculă! Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări cod galben și portocaliu de caniculă, care vor afecta aproape întreaga țară în zilele următoare. Specialiștii avertizează că, pe lângă temperaturile extrem de ridicate, vom avea și nopți tropicale, cu valori minime care nu vor coborî sub 18-23°C.

Pentru intervalul 9 august, ora 12 – 10 august, ora 10, este valabil cod galben în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei. Maximele vor atinge frecvent 35-37°C, iar în sudul Olteniei și al Banatului se pot înregistra izolat și 38°C. Disconfortul termic va fi ridicat, cu un indice temperatură-umezeală (ITU) ce va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cod portocaliu de caniculă: temperaturi spre 39°C și disconfort termic accentuat

Pentru intervalul 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10, ANM a emis cod portocaliu pentru județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. În aceste zone, canicula va fi mai intensă, cu temperaturi maxime de 38-39°C și minime nocturne între 19-23°C, ceea ce înseamnă nopți tropicale. ITU va depăși din nou pragul critic de 80 de unități, amplificând disconfortul termic.

Alte zone vizate de cod galben și persistența caniculei

Tot în intervalul 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10, codul galben se aplică în Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei. Temperaturile maxime vor varia între 33 și 37°C, cu minime de 17-21°C, menținând disconfortul termic ridicat.

ANM precizează că luni, 11 august, canicula și disconfortul termic vor continua în sud-vestul și sudul României. În funcție de evoluția fenomenelor, avertizările vor fi actualizate, inclusiv prin mesaje nowcasting pentru fenomene meteo severe.