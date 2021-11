Epidemiologul Octavian Jurma anunță că România se află într-o perioadă de scădere accelerată a numărului de cazuri de infectare cu coronavirus, însă numărul deceselor va continua să fie ridicat, a scris acesta într-o postare pe pagina personală de Facebook.

În opinia sa, epidemiologicul a adăugat că în următoarea săptămână este posibil ca România să înregistreze sub 5.000 de infectări, lucru care va face ca situația din spitale să fie una mai bună.

Astfel, ”Este incontestabil că ne aflăm într-o faza de scădere accelerată a numărului zilnic de cazuri. În acest ritm vom coborî oficial sub 10.000 de cazuri pe zi încă din această săptămâna şi sub 5.000 de cazuri pe zi la mijlocul lunii noiembrie. Coborârea sub pragul de 5.000 de cazuri pe zi este importantă pentru că este pragul de suportabilitate COVID-19 al spitalelor din România”, a scris, pe Facebook, Octavian Jurma.

În ceea ce privește finalul lunii noiembrie, medicul susține că situaţia în spitale va deveni suportabilă cu mai puţin de 1,500 de internări la AŢI şi numărul de decese va scădea la 200 de decese pe zi.

”Înseamnă că luna noiembrie va fi caracterizată de contrastul dintre scăderea rapidă a numărului de cazuri noi şi dramatismul de spitale şi numărul crescut de decese. Din acest punct de vedere, în luna noiembrie vom avea vârful de decese care urmează vârfului de cazuri din luna octombrie.

Vârful a fost deci atins şi depăşit în mod natural în octombrie prin evoluţia nestânjenită a pandemiei. În noiembrie doar culegem roadele acestui experiment sinistru, efectuat pe seama poporului român, de către proprii săi conducători”, a mai scris medicul.

La începutul lunii decembrie vom coborî sub 5.000 de cazuri pe zi

Însă, în contextul vaccino-imunitar, dezbătut de Octavian Jurma îl reprezintă modul în care Românii s-au imunizat. Spre deosebire de alte țări din Europa, în opinia medicului ”suntem sigura ţară din Europa care mers până la capăt cu imunizarea de turmă care a dus la infectare şi a lăsat un val epidemic să ajungă la vârf nestingherit”.

Însă, ”Acum coborârea este în mare măsură tot naturală, dar faza descendenţa este mult mai puţin predictibilă decât faza ascendentă. Aşadar vestea bună este că până la începutul lunii decembrie vom coborî sub 5,000 de cazuri pe zi (3 la mie) şi probabil sub 2,500 de cazuri pe zi (1.5 la mie) înainte de sărbători”, a mai scris epidemiologul.

Dar, În ceea ce privește evoluția pandemiei după luna noiembrie, medicul susține că totul depinde de respectarea măsurilor şi de impunerea restricţiilor potrivite de către autorităţi.

Un alt aspect important îl reprezintă rata de vaccinare, cu prima doză, medicul subliind faptul că este important ca pragul de 5 milioane de persoane vaccinate cu prima doză să fie depășit deja în luna decembrie.

În viziunea sa, ”Există însă şi o probabilitate semnificativa că, dacă anarhia sanitară se extinde şi gradul de conformare cu măsurile de limitare a pandemiei scade, să ne împotmolim într-un platou la o incidenţa ridicată de peste 3.000 de cazuri pe zi. Rata de vaccinare cu prima doză va avea un impact major asupra evoluţiei din decembrie când ar trebui să depăşim pragul de 5 milioane de persoane vaccinate cu prima doză (52% din populaţia rezidenţă) şi poate asigura coborârea sub 1 la mie”, a mai scris medicul.

De menționat este faptul că precizările medicului vin după ce autoritățile au confirmat și ele o scădere a numărului de infectări în ultimele zile.