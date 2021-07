Un curs de 5,02 lei/euro în 12 luni, rată medie a inflaţiei de 4,11% şi creştere economică de 5,8% la finalul anului sunt estimările analiştilor

Pentru următoarea perioadă, analiştii financiari estimează deprecierea leului până la un curs mediu de 5,0261 lei/euro, în timp ce rata anticipată a inflaţiei va înregistra o valoare medie de 4,11%, potrivit Asociaţiei CFA Society.

În contextul deprecierii monedei naţionale, datele colectate de CFA arată că, pentru orizontul de 6 luni, peste 93% dintre analiştii incluşi în sondajul lunar anticipează un curs de 4,9741 lei/euro.

„Peste 93% dintre participantii la sondaj prevad o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, comparativ cu valoarea actuala, nefiind inregistrata nicio opinie de apreciere a leului. Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9741, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului prognozat este 5,0261 lei pentru un euro“, spun analiştii CFA.

De altfel, Indicatorul CFA România de încredere Macroeconomică a fost lansat de către CFA Romania în luna mai 2011 şi reprezintă un indicator prin intermediul căruia asociaţia doreşte să cuantifice anticipaţiile analiştilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an.

În plus, în ceea ce priveşte indicatorul de încredere Macroeconomica al CFA pentru luna iunie, acesta a crescut comparativ cu luna anterioara la valoarea de 76,2 puncte, fiind la sub un punct de maximul istoric. Fata de aceeasi luna a anului precedent, indicatorul a crescut cu 42,1 puncte.

Ambele componente ale indicatorului au inregistrat cresteri.

“Atat indicatorul de incredere cat si cele doua componente ale sale arata anticipatii de crestere economica sustinuta in urmatoarele 12 luni. De asemenea, sondajul indica anticipatii de majorare a ratei inflatiei si, implicit, a ratelor de dobanda, participantii anticipand cel putin o majorare de rata de politica monetara in urmatoarele 12 luni”, spune Adrian Codirlasu, CFA – Vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania.

Începând cu luna aprilie acestui an, CFA Society a interogat analiştii şi cu privire impactul crizei coronavirusului asupra economiei nationale, iar răspunsurile centralizate pentru luna iunie arată că peste 77% dintre respondenţi anticipează că durata impactului economic al cornavirusului se va resimti inclusiv în 2022, iar 35% consideră că impactul va atinge şi T2/2022.

Sondajul arată că deficitul bugetului de stat pentru anul 2021 a atins valoarea medie a anticipatiilor de 6,2%, în timp ce indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, va ajunge la 2,17% în următoarele 12 luni, de la 1,50% actual.

“Este de remarcat faptul ca 80% din participantii la sondaj prevad majorarea ratelor de dobanda de piata monetara (ROBOR 3M), nefiind inregistrata nicio opinie de reducere a acestei rate, iar peste 77% dintre participanti anticipeaza majorarea ratelor de dobanda pentru scadentele de 5 si 10 ani”.

Anticipatiile de evolutie, pentru anul 2021, in termeni reali a PIB sunt de plus 5,8%, în timp ce datoria publică ca procent din PIB va ajunge la 52% în următoarele 12 luni.

Aşadar, 71% dintre participanti anticipeaza majorarea indicelui BET in urmatoarele 12 luni, iar pentru a doua luna consecutiv, in jur de 60% dintre participanti anticipeaza majorarea preturilor proprietatilor rezidentiale in urmatoarele 12 luni.

În ceea ce priveşte orizontul de aderare a României la zona euro, analiştii CFA Romania estimează ca acest lucru se va realiza în 2030.