Ungaria este pregătită să dea cea mai mare lovitură pandemiei

Premierul Viktor Orbán le atrage atenţia cetăţenilor din Ungaria că nu au cum să scape de valul 4 al pandemiei, însă se lucrează şi la o soluţie la nivelul ţării: un vaccin dezvoltat chiar în ţara vecină, notează jurnaliştii de la Népszava.

În precizările sale, „Al patrulea val al epidemiei cu noul coronavirus înconjoară încet Ungaria, iar în România situaţia este de-a dreptul tragică, spitalele sunt pline şi de aceea la solicitarea lor vom prelua 50 de pacienţi. Problema este că acolo rata de vaccinare este de 29%, iar la noi este de 59%”, a subliniat vineri în cadrul unei emisiuni difuzate de Radio Kossuth din Budapesta premierul Viktor Orban, referindu-se la actuala situaţie epidemiologică.

„Nu veţi putea evita valul patru al epidemiei”. A treia doză, „o poliță de asigurare de viață”

În interviul obișnuit de vineri dimineață, premierul s-a lăudat că „în urmă cu un an am avut de trei ori mai multe cazuri de infectare şi de două ori mai mulţi au fost internaţi în spitale ca acum, ceea ce înseamnă că vaccinul funcţionează”.

În contextul actual al pandemiei, Viktor Orbán chiar a atenţionat pe oameni: „Nu veţi putea evita valul patru al epidemiei, ba mai mult, varianta Delta este mult mai agresivă şi provoacă o boală mult mai gravă şi mai periculoasă. La sfârşitul acestei săptămâni mă voi vaccina şi eu cu a treia doză de vaccin, deoarece acesta este echivalent cu o poliță de asigurare de viață”, conform nepszava.hu.

Mai mult, după ce Academia Ungară a atras atenţia zilele trecute asupra importanţei purtării măştilor de protecţie, premierul a afirmat: „Este bine să avem o mască de protecţie în buzunar, şi eu am asupra mea tot timpul, dar nu ne protejează suficient, doar vaccinul ne protejează”.

În contextul protecţiei ţării sale, Viktor Orbán a mai precizat: În această vară Guvernul s-a pregătit şi are de toate: vaccinuri, aparate de ventilaţie, medici, asistenţi medicali, şi poate fi îngrijită toată lumea.

Vaccin creat la Budapesta: „Dezvoltarea vaccinului începe să se concretizeze, mergem spre direcţia bună”

Referitor la faptul că Péter Szijjártó a afirmat de multe ori că vaccinul rusesc Sputnik va fi fabricat în Ungaria, premierul a menţionat:

„Deși este bine, ca până la terminarea fabricii de vaccinuri din Debrecen, să încheiem contracte pentru asigurarea vaccinurilor, vaccinul ungar este mult mai important.

Ca să mă inspir din fotbal: Nu îmi place să strig rezultatul unui meci înainte de finalul competiţiei, însă există şi o competiţie ştiinţifică, şi anume că şi noi, ungurii, am început să dezvoltăm un vaccin şi stăm bine, adică de ce nu ar putea să fie cel puţin la fel de bun decât celelalte sau chiar mai bun. Dezvoltarea vaccinului începe să se concretizeze, mergem spre direcţia bună”, a afirmat acesta.

Problema migraţiei

Răspunzând la remarca mediatorului emisiunii, potrivit căreia „migranţii vin din toate părţile”, ba mai mult, Bruxelles-ul „a reintrodus pe ordinea de zi” chestiunea privind cotele obligatorii şi „vrea să ne impună voinţa lor”, premierul a precizat: „occidentalii” nu au încredere în ei înșiși.

În opinia premierului, „ei nu fac față crizei demografice și cred că, dacă nu se vor naște suficienți copii, „va fi bun şi un african sau un asiatic”.

„Ei au renunţat la lupta biologică, dar noi încă suntem puternici. Tinerii ungari își doresc copii, la noi echilibrul poate fi restabilit. Din cauza mândriei occidentale vor să ne impună să fim de acord cu imigranţii. Iar dacă vor să ne impună cu forţa, maghiarul se opune. Şi noi organizăm rezistenţa noastră, o mulţime de mici luptători David luptă împotriva Goliatului, aici, în Europa Centrală”, a spus Viktor Orbán referitor la chestiunea privind migraţia.

Ce spune Viktor Orbán despre preţurile la energie în creştere?

În contextul apropierii alegerilor de anul viitor, „lupta cu preţurile la utilităţi” a reintrat din nou în centrul atenţiei – cel puţin în opinia moderatorului emisiunii – pe fondul creșterii prețurilor energiei europene.

În acest caz, Viktor Orbán a făcut o evaluare a situaţiei:

„Încă la începutul guvernării ‘creştin-democrate’ care a început în 2010 am promovat o politică de reducere a cheltuielilor cu utilităţile, deoarece în timpul Guvernului Gyurcsány-Bajna preţurile erau în ceruri, care au fost crescute de 15 ori (…) Azi, la Viena şi în Berlin oameni plătesc de câteva ori mai mult pentru energie electrică şi gazele naturale în comparaţie cu noi. Opoziția insistă pentru prețuri de piață, iar dacă am folosi preţuri de piaţă, azi o familie ungară ar plăti cu sute de mii de forinți mai mult pe an, ceea ce nu vom permite…”

De altfel, premierul a reiterat declarațiile sale anterioare despre Bruxelles care vrea să crească în continuare prețurile la energie electrică şi la gaze naturale, invocând protecţia climei, însă nu vrea ca surplusul să fie plătit de „companiile care distrug clima”, ci de populație.

În acest context, Viktor Orbán spune, conform ideii UE,” fiecare familie ar trebui să plătească dacă are în proprietate o casă și o mașină. De aceea, Ungaria se pregăteşte la summitul UE de săptămâna viitoare, împreună cu celelalte ţări ale Grupului de la Visegrad (Polonia, Cehia şi Slovacia), cu propuneri pentru modificarea acestor idei ale UE”.