Arsenal a început discuțiile pentru un fundaș de 51 de milioane de lire sterline

Arsenal a demarat discuțiile pentru transferul fundașului central Castello Lukeba de la RB Leipzig, o mutare care ar putea costa clubul londonez peste 50 de milioane de lire sterline. Jucătorul francez este considerat o țintă importantă pentru perioada de transferuri din vară.

În vârstă de 23 de ani, Lukeba se află la al treilea sezon la RB Leipzig, unde a ajuns în 2023 de la Lyon pentru o sumă de 34 de milioane de euro (29 de milioane de lire sterline). Potrivit publicației franceze L’Equipe, citată de Metro, fundașul este pregătit să părăsească clubul din Bundesliga, preferând o mutare în Premier League sau La Liga.

Discuții inițiate, dar fără ofertă oficială

Conform sursei menționate, Arsenal „a început discuțiile” pentru un posibil transfer al lui Lukeba, însă deocamdată nu a fost înaintată nicio ofertă concretă. Interesul clubului englez este confirmat și de prezența unui scouter al „tunarilor” la meciul dintre RB Leipzig și Borussia Dortmund, încheiat cu scorul de 2-2 luna trecută, pentru a-l urmări pe jucător în acțiune.

Cât ar costa transferul lui Lukeba

Castello Lukeba are o clauză de reziliere în contractul său cu Leipzig în valoare de 80 de milioane de euro (69 de milioane de lire sterline). Cu toate acestea, se pare că oficialii clubului german ar fi dispuși să negocieze și ar accepta o ofertă în jurul sumei de 60 de milioane de euro (51,7 milioane de lire sterline) pentru a-i permite fundașului să plece.

Ce spune jucătorul despre viitorul său

Într-un interviu acordat publicației Bild la începutul acestui sezon, Lukeba a vorbit despre obiectivele sale, fără a menționa un club anume la care ar dori să ajungă. El a subliniat importanța performanțelor cu echipa sa actuală. „Obiectivul meu este să revin în Europa cu Leipzig, pentru că a privi Liga Campionilor doar la televizor este extrem de dureros”, a declarat fundașul.

Acesta a adăugat că preferă să rămână concentrat pe prezent. „Nu mă gândesc mai departe de atât. Trebuie să rămânem concentrați. Sezonul este lung. Anul trecut am început și noi bine și apoi am avut mari probleme”, a explicat Lukeba. Când a fost întrebat despre aspirațiile sale pe termen lung, jucătorul a pus accentul pe trofee: „Visul meu este să devin campion mondial sau să câștig Liga Campionilor într-o zi. Nu visez să joc pentru un anumit club. Mai degrabă, visez să câștig titluri – pentru că asta este ceea ce îți amintești cel mai mult la sfârșitul carierei.”