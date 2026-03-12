Arsenal, învinsă cu propria armă: Antrenorul advers l-a ironizat pe specialistul în faze fixe

Arsenal a simțit pe propria piele gustul propriei strategii în meciul egal cu Bayer Leverkusen, încheiat 1-1. Echipa germană a reușit să marcheze exact prin metoda care i-a consacrat pe „tunari” în acest sezon, fazele fixe, declanșând un moment neașteptat pe marginea terenului.

Confruntarea din prima manșă a optimilor de finală din Liga Campionilor, disputată pe BayArena, a fost una tensionată. Potrivit publicației Thesun, deși Arsenal a marcat 21 de goluri din faze fixe în acest sezon de Premier League, tot o astfel de situație le-a adus probleme în Germania, unde au fost egalați târziu, printr-un penalty controversat.

Lovitura primită de la specialistul fazelor fixe

Gruparea din Bundesliga a deschis scorul la începutul reprizei secunde, când Robert Andrich a reluat cu capul în poartă o lovitură de colț executată de Alejandro Grimaldo. Mijlocașul german a fost lăsat nemarcat în spatele apărării, în timp ce Ibrahim Maza a jucat rolul de blocator pentru Eberechi Eze. Golul a fost o lovitură dură pentru Arsenal, recunoscută pentru forța sa la momentele statice, dar care s-a dovedit din nou vulnerabilă.

Imediat după gol, antrenorul lui Leverkusen, Kasper Hjulmand, a fost surprins apropiindu-se de antrenorul specializat pe faze fixe al lui Arsenal, Nicolas Jover. Gestul a fost interpretat de fani drept o ironie la adresa expertului care a transformat echipa londoneză într-o forță la cornere și lovituri libere.

„Ți-am folosit vraja împotriva ta”

Momentul a devenit rapid viral pe rețelele de socializare, suporterii amuzându-se de situația creată. Reacțiile nu au întârziat să apară, fanii speculând pe marginea dialogului imaginar dintre cei doi tehnicieni. „Tocmai i-a spus că a venit să-i ia slujba”, a postat un utilizator. Un al doilea a comentat: „A fost ca și cum i-ar fi zis: «Ți-am folosit vraja împotriva ta»”.

Ideea a fost reluată și de alți suporteri. „Tocmai i-a spus că a venit să-i ia slujba”, a scris un al treilea fan. Un altul a adăugat o notă de umor: „Hjulmand s-a dus la Jover să-l întrebe dacă și golul ăsta îi activează clauza de bonus”. Un alt comentariu a sintetizat perfect situația: „Au folosit arma lui Arsenal împotriva lor”.

Penalty controversat și furia lui Hjulmand

„Tunarii” au reușit să evite înfrângerea în Germania grație unui penalty transformat de Kai Havertz spre finalul partidei. Lovitura de la 11 metri a fost acordată după un duel între Malik Tillman și Noni Madueke, contactul părând a fi minim. Decizia l-a înfuriat pe antrenorul Kasper Hjulmand, care a considerat că echipa sa a fost privată de o victorie meritată.

După meci, tehnicianul german și-a exprimat nemulțumirea. „Nu există contact, iar apoi el cade. Nu este penalty”, a declarat Hjulmand. „Aceasta este o situație în care, dacă arbitrul nu fluieră și VAR-ul o verifică, atunci nu se acordă penalty”. Meciul retur se va disputa pe 17 martie pe stadionul Emirates, unde se va decide echipa calificată în sferturile de finală.