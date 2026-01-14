Surpriză la TAROM! Consiliul de Administrație a decis: Bogdan Costaș este noul director general interimar. Schimbarea intră în vigoare chiar de mâine, 15 ianuarie, după cum au aflat colegii de la Romanialibera. Așadar, Costin Iordache predă ștafeta, mandatul său ajungând la final.

Planuri de restructurare sub lupă

Decizia vine într-un moment extrem de delicat pentru companie, trebuie să recunoaștem. Ce-i de făcut? Ei bine, potrivit unui comunicat TAROM citat de Agerpres, în 2026 ar trebui actualizat planul de business. Asta, bineînțeles, ținând cont de cum mai evoluează piața și, mai ales, de planul de restructurare, care are termen-limită 30 decembrie anul acesta. O misiune grea, ce mai încolo și-ncoace, mai ales cu turbulențele din piața aviației.

„Astfel, toate deciziile luate la cel mai înalt nivel de management sunt continuu asigurate de către directorii generali ai companiei, care reprezintă politica asumată a companiei, a CA al TAROM şi a statului român reprezentat de MTI, în calitate de acţionar al TAROM”, se arată negru pe alb în comunicatul citat de Romanialibera. Pe scurt, se vrea continuitate, fără sincope care să dea peste cap planurile.

Ce vrea să facă noul șef

Prioritatea zero pentru echipa de management condusă de Costaș este implementarea planului de restructurare și a planului de afaceri. Care-i țelul final? Revitalizarea companiei și transformarea ei într-o organizație profitabilă, modernă și sustenabilă pe termen mediu și lung. Un obiectiv mai mult decât ambițios, dar absolut vital pentru ca TAROM să supraviețuiască. „În conformitate cu acest obiectiv, toate acţiunile relevante asumate de companie sunt îndeplinite sau în curs de derulare”, se mai arată în comunicat. Să vedem dacă se și concretizează.

Cine este Bogdan Costaș, omul din spatele cârmei

Bogdan Costaș vine cu o carte de vizită impresionantă: aproape 20 de ani de experiență în management, acumulată în companii cu greutate, precum ROMATSA, ROMAERO, Aviația Utilitară București și IAR Ghimbav. Are diplome în Management, Științe Juridice și Marketing, deci nu-i lipsește pregătirea teoretică. Mai mult, deține și licență de pilot de elicopter (PPL), cu calificări pe Robinson R22 și R44. Asta înseamnă că nu e doar un simplu manager de birou, ci are și experiență practică în aviație. Cine știe, poate că tocmai asta va face diferența în salvarea TAROM.