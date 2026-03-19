Cercetătorii americani au creat neuroboți din celule vii cu sistem nervos propriu

Biologii specializați în dezvoltare de la Universitatea Tufts din Massachusetts au reușit o nouă performanță: au creat „neuroboți”. Sunt, mici aglomerări de celule capabile să înoate în apă, obținute dintr-o combinație de celule embrionare și țesut neural provenit de la broaște.

De la bioboți la neuroboți

Cercetarea se bazează pe lucrările anterioare ale grupului, condus de Michael Levin. În 2020, echipa sa a raportat pentru prima dată crearea de „roboți biologici” din celule provenite de la broasca cu gheare africană, Xenopus laevis. Acele creații inițiale puteau deja să se târască de-a lungul suprafețelor și chiar să se replice, deviind celulele care pluteau liber pentru a forma noi bioboți. Iar acest proces se putea repeta până la patru generații. Acum, oamenii de știință au adăugat celule neuronale în amestec pentru a vedea ce noi comportamente pot apărea.

Cum sunt construiți noii roboți biologici

Pentru a construi neuroboții, cercetătorii au prelevat țesut cutanat în dezvoltare de la embrioni de broască. Peste acesta au adăugat celule precursoare neuronale dintr-un set separat de embrioni. La scurt timp, celulele pielii au format o structură sferică în jurul celulelor neuronale. Structura rezultată a produs apoi la suprafața sa un tip de celulă numită celulă multiciliată (MCC). Acestea apar în mod natural pe embrionii de Xenopus și sunt acoperite cu „fire de păr” fine, din proteine, care se unduiesc pentru a propulsa neurobotul prin apă.

Întrebări fundamentale despre viață

Dar ce au vrut să afle, mai exact, cercetătorii? V-ați gândit vreodată cum ar arăta un sistem nervos crescut complet în afara contextului său natural? Michael Levin explică miza experimentului: „Toate acestea se încadrează în întrebări foarte fundamentale […], și anume dacă un sistem nervos se poate dezvolta într-un context complet nou, care nu este produsul a milioane de ani de selecție naturală și, dacă da, cum se raportează și funcționează în acest mediu biologic sintetic, sau chiar cum își schimbă și își amplifică răspunsurile și comportamentele”.

Comportament spontan și complexitate sporită

Integrarea unui sistem nervos a schimbat radical lucrurile. „Integrarea unui sistem nervos remodelează forma (morfologia) și funcția neurobotului”, a declarat prima autoare a studiului, Haleh Fotowat.

Diferențele sunt clare.

„În comparație cu bioboții, neuroboții sunt mai alungiți, prezintă modele distincte de expresie MCC, manifestă o activitate crescută și comportamente spontane mai complexe și suferă schimbări substanțiale în expresia globală a genelor”, a adăugat Fotowat. Mai mult, cercetătorii au descoperit că neuroboții efectuau mișcări mult mai complexe decât bioboții standard. Până la urmă, complexitatea mișcărilor a crescut și mai mult atunci când au fost tratați cu un medicament care stimulează activitatea neuronală.

Nu toată lumea este impresionată

Și totuși, nu toți cercetătorii sunt dați pe spate de aceste rezultate. Pentru unii, faptul că niște structuri derivate din embrioni de broască pot face așa ceva nu este deosebit de surprinzător. Jamie Davies, biolog de dezvoltare la Universitatea din Edinburgh (Scoția), a rezumat situația încă din 2023 pentru Scientific American: „În general, comunitatea de cercetători care studiază embrionii de Xenopus și care cunosc aceste celule nu a înțeles cu adevărat de ce se face atâta vâlvă”.