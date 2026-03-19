Copil de 11 ani acuzat că și-a ucis fratele de 5 ani într-o tragedie din SUA

O comunitate întreagă din Statele Unite este în stare de șoc. Un băiat de numai 11 ani a fost pus sub acuzare pentru uciderea fratelui său în vârstă de cinci ani, incidentul tragic având loc în statul Colorado. Autoritățile americane au confirmat miercuri începerea procedurilor judiciare împotriva minorului.

Descoperire macabră în Centennial

Drama a ieșit la iveală pe 11 martie. Atunci, polițiștii au descoperit trupul neînsuflețit al copilului de cinci ani într-o locuință din orașul Centennial (situat la periferia metropolei Denver). Primele cercetări efectuate de anchetatorii din cadrul biroului șerifului au condus rapid la un suspect principal de neconceput.

Iar acesta este chiar fratele victimei, un băiat cu doar șase ani mai mare.

Anchetă învăluită în mister

Ce s-a întâmplat, pe bune, în acea casă? V-ați întrebat vreodată cum poate un copil să comită o asemenea faptă? Ei bine, deocamdată nu există un răspuns oficial. Autoritățile au ales să nu facă publice detaliile specifice ale crimei sau cauza exactă a decesului. Numai că această discreție nu este un moft, ci este impusă de legislația locală.

Biroul procurorului a subliniat că dosarele în care sunt implicați minori au un regim confidențial și nu sunt accesibile publicului larg. Măsura este menită să protejeze identitatea și, teoretic, viitorul celor implicați.

Mesajul autorităților pentru comunitate

Șeriful Tyler Brown a transmis un mesaj de condoleanțe, recunoscând impactul devastator al evenimentului. Acesta a declarat într-un comunicat oficial că „gândurile noastre se îndreaptă către familia celor doi băieți și către toți membrii comunității noastre îndoliate de această pierdere”.

Oficialul a recunoscut că astfel de cazuri sunt extrem de solicitante din punct de vedere emoțional chiar și pentru forțele de ordine.

„Cazurile de ucidere a unor copii sunt printre cele mai dificile cu care se confruntă adjuncții și anchetatorii noștri. Știm că astfel de tragedii afectează nu doar familiile, dar și colegii de clasă, profesorii și vecinii din întreaga comunitate”, a mai adăugat șeriful.