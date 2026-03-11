Dezvăluiri în instanță: Prințul Harry a petrecut cu o jurnalistă și i-a cerut prietenia pe Facebook

Prințul Harry a petrecut cu o jurnalistă de la Mail on Sunday și i-a trimis o cerere de prietenie pe Facebook, s-a dezvăluit în fața Înaltei Curți. Dezvăluirile aruncă o nouă lumină asupra relațiilor ducelui cu presa pe care acum o acuză în instanță pentru culegere ilegală de informații.

Legăturile Prințului Harry cu editorul-at-large al ziarului, Charlotte Griffiths, au ieșit la iveală în timpul unui proces de anvergură. Potrivit publicației Thesun, Harry, în vârstă de 41 de ani, face parte dintr-un grup de șapte reclamanți de profil înalt care dau în judecată Associated Newspapers, publisherul ziarului, pentru spionaj.

Cererea de prietenie și numărul de telefon

În declarația sa de martor, jurnalista Charlotte Griffiths a afirmat că Ducele de Sussex i-a trimis o cerere de prietenie pe Facebook în anul 2011. Mai mult, aceasta a susținut că prințul i-a oferit și numărul său de telefon personal, pe vremea când ea era reporter monden.

Petrecerea din apartamentul unui prieten comun

Griffiths a povestit că a petrecut împreună cu Harry în apartamentul prietenului lor comun, Arthur Landon, în luna iunie a anului următor, 2012. Ea a detaliat momentul sosirii sale la petrecere, care era deja în desfășurare sub coordonarea prințului.

„Arthur nu ajunsese acasă când am sosit eu, dar mi-a spus că Prințul Harry stătea în apartament și că petrecerea începuse deja sub supravegherea Prințului Harry”, a declarat jurnalista în fața instanței. Aceasta a adăugat: „Mi-a spus că Prințul Harry îmi va deschide dacă ajung acolo prima”.

Griffiths a continuat descrierea interacțiunii, explicând cum a reușit să intre. „Muzica era tare și nu au auzit soneria, așa că Arthur m-a sfătuit să sun și să trimit un mesaj pentru a mi se deschide”, a conchis ea.

Contextul procesului: Acuzații de spionaj

Aceste dezvăluiri vin în contextul în care reclamanții susțin că jurnaliștii au angajat detectivi particulari pentru a-i spiona și a le accesa ilegal informațiile. De cealaltă parte, Associated Newspapers neagă vehement acuzațiile. Avocații publisherului argumentează că reclamanții aveau cercuri sociale „permeabile” (leaky), de unde informațiile ar fi putut ajunge în presă pe căi legitime. Procesul continuă.