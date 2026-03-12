Exporturi de 2,3 mld. dolari: China își consolidează relațiile cu Coreea de Nord

China își intensifică legăturile comerciale și dezvoltă infrastructura de la granița cu Coreea de Nord, o mișcare strategică ce are loc exact când președintele american Donald Trump explorează reluarea negocierilor cu liderul Kim Jong-Un. Extinderea cooperării sugerează o readucere a Phenianului în sfera de influență a Beijingului.

În timp ce Trump se pregătește pentru o vizită în China la sfârșitul lunii martie, Beijingul își adâncește cooperarea cu Phenianul pentru a-și consolida influența. Potrivit unei analize Reuters, citată de Adevarul, exporturile Chinei către Coreea de Nord au atins anul trecut un maxim pe șase ani de 2,3 miliarde de dolari, o creștere de 25% față de anul precedent.

O „nouă pagină” în relațiile bilaterale

Semnele unei apropieri au devenit clare în septembrie anul trecut, când Kim Jong-un a sosit la Beijing pentru o paradă militară, însoțit de o echipă de economiști de rang înalt. La cinci săptămâni după vizită, premierul chinez Li Qiang a călătorit la Phenian, iar ambasadorul Chinei în Coreea de Nord a vorbit despre o „nouă pagină” în relațiile bilaterale. Obiectivul Beijingului este de a restabili influența tradițională asupra unui vecin care s-a apropiat de Rusia după invazia din Ucraina în 2022, furnizându-i arme în schimbul combustibilului și alimentelor.

Pe 9 martie, Kim a declarat că cele două țări „vor promova cauza comună a socialismului”, iar cooperarea va deveni și mai strânsă. Profesorul Lim Eul-chul de la Universitatea Kyungnam din Coreea de Sud consideră că evoluția este rapidă. „Au început negocieri în toate domeniile – politică, economie, securitate și afaceri militare – ceea ce creează baza pentru un salt în relații”, spune acesta. Ministerul de Externe al Chinei a confirmat pentru Reuters că Beijingul și Phenianul „dezvoltă activ cooperarea la frontieră pentru a facilita colaborarea”.

Infrastructură și comerț la frontieră

În orașul chinez Dandong, autoritățile se pregătesc pentru un trafic transfrontalier mai intens. Pe partea chineză a unui pod încă nefinalizat peste râul Yalu au fost instalate deja semne pentru „intrarea camioanelor” și „intrarea autoturismelor”. Lucrări de construcție sunt vizibile și în alte puncte de frontieră, precum portul Quanhe și localitățile Nanjing și Sanhe. În paralel, Coreea de Nord construiește un nou complex vamal, depozite și facilități pentru marfă, după o întârziere de 15 ani.

Un alt semnal este reluarea circulației trenurilor de pasageri între Beijing, Dandong și Phenian, pentru prima dată în șase ani. Deși biletele sunt disponibile momentan doar pentru călătorii cu viză de afaceri, măsura este văzută ca un precursor al revenirii turismului. „Redeschiderea căilor ferate ar putea însemna revenirea turiștilor,” afirmă Rowan Bird, cofondator al Young Pioneer Tours. China se concentrează pe importul de materiale intensive în muncă și metale strategice, precum molibden și tungsten, folosite în producția de rachete.

Prudență în ciuda apropierii

În ciuda intensificării dialogului, schimbările la fața locului, în Dandong, rămân modeste. Străzile orașului sunt pline de magazine cu vitrine goale, iar prețurile imobiliare au scăzut de la 10.000 la aproximativ 3.000 de yuani pe metru pătrat. Un comerciant chinez explică dificultățile logistice actuale. „Înainte de pandemie, camioanele noastre puteau circula liber în interiorul Coreei de Nord pentru livrări sau încărcări. Acum, operațiunile se limitează la vamă.”

Profesorul Lim Eul-chul subliniază că precauția Phenianului reflectă și o dezamăgire față de faptul că Beijingul nu a acționat mai ferm pentru relaxarea sancțiunilor ONU. Totuși, un oficial chinez de la frontieră a transmis un mesaj optimist, afirmând că îmbunătățirile vor fi treptate. „Cel mai dificil moment a trecut. Urmează doar să fie mai bine,” a spus acesta. Între timp, Kim Jong-un a promis extinderea arsenalului nuclear, condiționând orice dialog cu SUA de renunțarea Washingtonului la cerințele de denuclearizare.