Ferrari oprește livrările în Orientul Mijlociu iar acțiunile scad cu peste 3%

Producătorul italian de automobile de lux Ferrari a decis să suspende temporar livrările de vehicule către mai multe piețe din Orientul Mijlociu. Mișcarea vine pe fondul escaladării conflictelor din regiune, o decizie de urgență cu impact imediat pe bursă.

Ce spune Ferrari

Reprezentanții companiei au precizat că monitorizează atent situația și că anumite transporturi au fost oprite temporar. Totuși, nu totul este blocat. „Monitorizăm îndeaproape evoluțiile din Orientul Mijlociu și impactul potențial asupra afacerii noastre. Unele livrări în acea regiune sunt suspendate temporar în prezent, deși continuăm să gestionăm o parte din transportul aerian de mărfuri”, a declarat un purtător de cuvânt al Ferrari. unele mașini continuă să ajungă la clienți pe calea aerului, acolo unde condițiile o permit.

Investitorii sancționează decizia

Iar anunțul a avut un impact imediat asupra investitorilor. Acțiunile Ferrari au înregistrat o scădere de peste 3% la Borsa Italiana din Milano, un semnal clar că piața percepe Orientul Mijlociu drept o zonă strategică pentru veniturile companiei. Și, pe bune, cum ar putea fi altfel când vorbim de o regiune cu o putere de cumpărare colosală?

O piață cheie, pusă pe pauză

Decizia afectează una dintre cele mai importante regiuni pentru brand. Piețe precum Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Qatar sunt vitale, cererea pentru automobile de lux rămânând constant ridicată datorită clienților cu bugete practic nelimitate.

O lovitură serioasă, la prima vedere.

Există și un plan B

Dar lucrurile stau puțin diferit la o analiză mai atentă. Ferrari are un portofoliu solid de comenzi (celebrul carnet de comenzi plin pe ani buni), ceea ce îi permite să fie flexibil. Producătorul italian poate, așadar, să realoce livrările către alte piețe și să gestioneze eventualele întârzieri fără efecte majore asupra producției pe termen scurt.