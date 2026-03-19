Grupul american de tehnologie Cimpress, un jucător de aproape două miliarde de dolari listat pe bursa Nasdaq, a preluat integral CloudLab AG. Compania, fondată la Iași în anul 2013, este co-fondată de Ionuț Berescu, soțul deputatei USR Monica Berescu.

O tranzacție strategică pe Nasdaq

Preluarea vine după un parteneriat derulat între cele două companii în ultimii ani, o colaborare care a accelerat dezvoltarea firmei cu rădăcini românești. Deși valoarea tranzacției nu a fost făcută publică de către părți, integrarea în gigantul american este văzută ca un pas firesc. „Parteneriatul cu Cimpress a facilitat accelerarea obiectivelor noastre strategice în ultimii ani. Această tranzacţie va consolida sinergiile existente şi va grăbi dezvoltarea de noi soluţii tehnologice”, a declarat Ionuț Berescu, Chief Technology Officer și cofondator al CloudLab AG.

E drept că, la prima vedere, pare o simplă achiziție. Numai ca lucrurile stau puțin diferit, având în vedere istoricul colaborării.

Ce se întâmplă cu angajații din Iași

Iar veștile pentru echipă par să fie bune. Structura de management a CloudLab AG va rămâne neschimbată, asigurând continuitate. Integrarea în Cimpress va facilita accesul la resurse globale și va permite extinderea operațiunilor, mai ales în zona personalizării în masă, domeniul principal de activitate al companiei.

Compania are în prezent peste 80 de angajați la nivel global, cu activitate în cinci locații. Dar cum stau lucrurile la noi în țară? Biroul din Iași, unde lucrează aproximativ 30 de specialiști, nu doar că va continua, ba chiar se va dezvolta. Reprezentanții companiei au anunțat planuri de extindere și mărirea numărului de angajați în următorii doi ani.

O veste excelentă pentru piața locală de IT.

Cine sunt părțile implicate

CloudLab AG, deși are sediul central în Dortmund, Germania, a fost fondată la Iași. Compania dezvoltă soluții web premium pentru segmentul personalizării în masă și implementează proiecte software pentru clienți diverși (de la afaceri mici la corporații internaționale). De cealaltă parte, Cimpress este un gigant fondat în 1995. Este un jucător global în domeniul personalizării în masă și al serviciilor web-to-print, oferind produse personalizate de tipar și promoționale la nivel internațional, cu o valoare estimată la aproape două miliarde de dolari.

Legătura politică și participația familiei

Hai să vedem și legătura cu scena politică. Ionuț Berescu, cofondatorul CloudLab AG, este soțul Monicăi Berescu, parlamentar USR de Iași. Potrivit ultimei declarații de avere depuse în 2024, familia deținea aproximativ 10% din companie.

La momentul respectiv, participația era evaluată la circa 100.000 de franci elvețieni.