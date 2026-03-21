Google a anunțat o inițiativă amplă pentru dezvoltarea competențelor în inteligență artificială, destinată angajaților, studenților și companiilor din Europa. Programul „AI Works for Europe” vine la pachet cu o investiție de 30 de milioane de dolari și cu un nou certificat profesional, valabil și în România.

Focus pe angajați și studenți

Anunțul a fost făcut la Riga, în cadrul evenimentului Future of Work Forum. Prin acest program, Google își propune să colaboreze cu instituții publice, universități și companii pentru a ajuta europenii să dobândească abilități esențiale în domeniul inteligenței artificiale. Compania a precizat că peste 21 de milioane de europeni au fost deja instruiți în competențe digitale sau AI în ultimii ani.

Iar miza economică este uriașă. Potrivit estimărilor, inteligența artificială ar putea aduce un plus de aproximativ 1.200 de miliarde de euro economiei europene. Până la urmă, despre asta e vorba.

În paralel, este lansat și programul NewFutures:AI. Dezvoltat împreună cu organizații europene, acesta se adresează studenților aflați în ultimul an de studii. V-ați gândit ce oportunitate este pentru ei? Vor avea acces gratuit la cursuri practice și la sprijin concret pentru integrarea pe piața muncii.

Noul certificat AI, disponibil și în România

O componentă cheie a inițiativei este lansarea unui certificat profesional în inteligență artificială, care va fi disponibil în mai multe limbi europene. Acesta este conceput pentru a-i ajuta pe angajați să învețe utilizarea practică a instrumentelor AI, competențe tot mai cerute de angajatori.

Dar cum vine asta cu valabilitatea în România? Certificatul Google AI Professional Certificate (recunoscut la nivel internațional) poate fi utilizat și la noi, însă, la fel ca în cazul altor certificări online, valoarea lui reală depinde de angajator și de domeniul specific. Hai să fim serioși, nu este un document oficial emis de stat, ci o certificare profesională oferită de o companie privată, fie ea și Google.

Piața muncii se schimbă deja

Datele analizate în cadrul programului arată un trend clar. Aproximativ un sfert dintre joburile entry-level din Europa cer deja cunoștințe de bază în AI. Domenii precum IT, marketing, administrație, logistică sau finanțe sunt printre cele mai afectate de această transformare rapidă.

Și nu vorbim doar de teorie. Google a prezentat și exemple concrete de utilizare a inteligenței artificiale în afaceri reale. Unul dintre cazuri este cel al unei antreprenoare din Italia, care a reușit să își modernizeze afacerea de familie folosind instrumente AI, de la organizarea evenimentelor până la crearea materialelor de marketing.

Reprezentanții companiei subliniază că rolul inteligenței artificiale nu este doar să automatizeze sarcinile existente, ci mai ales să deschidă noi oportunități pentru oameni și companii.