Naționala de fotbal a Italiei a ratat calificarea la al treilea Campionat Mondial consecutiv, o contraperformanță istorică pentru o cvadruplă campioană a lumii. În acest context sumbru, legendarul fundaș Leonardo Bonucci vine cu o propunere șocantă pentru banca tehnică a Squadrei Azzurra: aducerea lui Josep Guardiola.

Criză fără precedent pentru campioana Europei

Pare greu de crezut, dar campioana europeană din 2020 nu va fi prezentă la turneul final din 2026, găzduit de SUA, Canada și Mexic. Această absență se adaugă celor de la edițiile din Rusia (2018) și Qatar (2022). Deși ocupă în prezent locul 12 mondial, Italia pare blocată într-o criză profundă, una despre care mulți spun că este mai degrabă de personalitate decât de talent.

Cum vine asta, să câștigi Euro și apoi să te împiedici lamentabil în preliminarii? E o întrebare care stă pe buzele tuturor italienilor.

Recomandari Norvegia impresionează din nou la Mondial și pregătește o confruntare de neratat

Bonucci aruncă bomba: „Aduceți-l pe Pep!”

Cu 121 de selecții în națională, Leonardo Bonucci este o voce mai mult decât autorizată. Fostul campion european consideră că este nevoie de o schimbare radicală și nu se sfiește să rostească numele antrenorului pe care îl consideră ideal pentru reconstrucție.

„Important este să reconstruim fotbalul italian din temelii. Trebuie să acceptăm situaţia în care suntem şi să trecem prin momentul dificil cu fruntea sus, pentru a reuşi să recâştigăm respectul întregii lumi şi a redeveni acea naţională grozavă care reuşea să câştige titluri mondiale. Pentru asta este clar că este nevoie de timp. Sunt mulţi jucători tineri talentaţi. Au nevoie de timp pentru a se dezvolta şi a progresa. Şi consider că este nevoie de o schimbare radicală la nivel de bancă tehnică, astfel că l-aş aduce pe Josep Guardiola. Pep este omul ideal pentru o asemenea misiune. Ştiu că este dificil să-l aducem, dar este gratis să visăm la venirea lui pe banca tehnică a naţionalei Italiei”, a declarat Bonucci.

Un vis greu de atins?

Aflat sub contract cu Manchester City din 2016, tehnicianul spaniol în vârstă de 55 de ani ar putea părăsi Anglia în vară, în căutarea unei noi provocări. Dar este, pe bune, o soluție realistă pentru Italia? Guardiola este cunoscut ca un antrenor care preferă stabilitatea și proiectele pe termen lung.

Recomandari Italia preia preşedinţia G7, de la Japonia, într-un moment critic pentru geopolitica mondială

În aproape 19 ani de antrenorat la cel mai înalt nivel, a pregătit doar patru echipe: FC Barcelona B, FC Barcelona, Bayern Munchen și Manchester City.

O propunere de vis, e drept.

Iar trecerea la o echipă națională, unde munca se desfășoară în cicluri scurte și sub o presiune imensă, ar reprezenta o schimbare majoră pentru stilul său.

Recomandari Un italian de 21 de ani a doborât recordul mondial de memorie

Un palmares care vorbește de la sine

Numai că argumentele pentru aducerea lui sunt copleșitoare, cel puțin pe hârtie. Palmaresul lui Guardiola include, printre multe altele, trofee grele câștigate la fiecare club pe care l-a antrenat. A câștigat de trei ori Liga Campionilor (cu Barcelona în 2009 și 2011, și cu Manchester City în 2023). A ridicat de patru ori Supercupa Europei (cu Barcelona în 2009 și 2011, cu Bayern Munchen în 2013 și cu City în 2023) și tot de patru ori Campionatul Mondial al cluburilor (cu aceleași echipe, în aceiași ani). Un CV care îl plasează, fără îndoială, în panteonul celor mai buni antrenori din istorie.