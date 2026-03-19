Nicușor Dan anunță măsuri pentru carburanți și promite o acțiune a statului

Preşedintele Nicuşor Dan a confirmat joi, într-o conferinţă de presă la Bruxelles, că Guvernul pregăteşte un pachet de măsuri pentru a tempera preţurile la energie. Mai mult, şeful statului a precizat că va exista o intervenţie clară şi în privinţa scumpirilor la carburanţi, estimând că un anunţ oficial va fi făcut în aproximativ o săptămână.

O acțiune a statului român

Întrebat direct dacă România va urma modelul Slovaciei și va plafona prețurile la pompă pentru 30 de zile, președintele a evitat un răspuns tranșant, dar a confirmat că se lucrează la soluții. Până la urmă, ce înseamnă asta concret pentru buzunarul românului? Discuții există, scenarii la fel.

„Şi ministrul de Finanţe şi ministrul Energiei au venit cu diferite scenarii. Între timp, au mai avut loc discuţii la Guvern, între Guvern şi operatorii de pe piaţa de energie şi o să vedeţi în zilele următoare, într-o săptămână, estimez eu, un set de măsuri”, a declarat Nicușor Dan.

Deși nu a oferit detalii despre natura exactă a măsurilor, șeful statului a ținut să sublinieze că autoritățile nu vor sta cu mâinile în sân. „O să vedeţi măsurile în momentul în care vor fi adoptate, dar o să fie o acţiune din partea statului român”, a afirmat el.

Energia, prioritatea României la Bruxelles

Iar discuția nu s-a oprit la carburanți. Președintele a fost întrebat și ce subiecte va prioritiza România în cadrul Consiliului European la care participă.

Răspunsul a fost fără echivoc.

„Din toate subiectele care sunt pe masă, subiectul care ne interesează cel mai mult este energia. Noi suntem într-un grup de state care urmăresc și presează pentru o încetinire a tranziției verzi, pe zona de energie, astfel încât și prețurile la energie pentru companiile din Europa și deci, din România și industriile mari consumatoare de energie, să nu aibă de suferit”, a explicat Dan.

Tranziție verde mai lentă și susținere pentru nuclear

Președintele a detaliat cele două direcții strategice pe care le susține România la nivel european. Pe de o parte, o abordare mai temperată a tranziției verzi pentru a proteja competitivitatea industrială, iar pe de altă parte, un sprijin ferm pentru energia nucleară.

E drept că (o dezbatere destul de aprinsă la nivel european) România a ales o tabără clară. „Pe de altă parte, este o dezbatere în interiorul Uniunii Europene cu privire la nuclear, iar noi suntem printre principalii susținători ai nuclearului, al direcționării producției și stimulării producției nucleare în interiorul UE”, a conchis președintele.