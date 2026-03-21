De la restaurantele din Filipine care au redus săptămâna de lucru la patru zile pentru a economisi energie și până la raționalizarea benzinei în Sri Lanka, efectele războiului dintre SUA-Israel și Iran se resimt deja în întreaga lume. Conflictul din Orientul Mijlociu a început să redeseneze economia globală, perturbând lanțuri de aprovizionare și obligând guvernele să se adapteze rapid la creșterea costurilor. Agenția Internațională a Energiei a descris situația drept cea mai mare perturbare a ofertei din istoria pieței globale de petrol.

Asia resimte primele șocuri

În India, industria restaurantelor se confruntă cu dificultăți tot mai mari. Afacerile răspund prin reducerea programului de lucru și eliminarea preparatelor care consumă multă energie. Sagar Daryani, președintele Asociației Restaurantelor din India, estimează că o treime dintre unități sunt afectate important. „E o linie fină între a lupta astăzi pentru a supraviețui mâine,” a declarat el. Criza a scos la iveală probleme structurale. „Acest moment ne-a făcut să realizăm vulnerabilitatea critică în ceea ce privește combustibilul pentru gătit”, a spus Neha Dhingra de la CLASP, în contextul în care India importă aproape 90% din petrol și jumătate din gaz.

Iar în Thailanda, pilonul economiei, turismul, înregistrează o scădere accentuată. Suwarín Nantaya, care operează tururi în nordul țării, a raportat o prăbușire a solicitărilor de la 30 de e-mailuri pe zi la doar trei. „Le este teamă că nu vor găsi niciun zbor de întoarcere acasă”, a explicat ea. „Totul a fost afectat – hoteluri, restaurante, magazine de suveniruri, saloane de masaj.” Cel mai pesimist scenariu al autorităților, o închidere a spațiului aerian pentru opt săptămâni, ar putea duce la o scădere cu 600.000 de turiști și pierderi de 41 de miliarde de bahți (934,4 milioane de lire sterline).

În Sri Lanka, cozile lungi la benzinării au reapărut. Un sistem bazat pe coduri QR controlează distribuția, dar cererea depășește cu mult oferta. „Este regretabil că o țară mică precum Sri Lanka trebuie să treacă prin așa ceva, când cei mari se luptă”, a spus A Sanka, un șofer. Alții, precum șoferul de autoricșă Nissanka Lakshman, descriu situația ca fiind disperată: „Primim doar 15 litri pentru o săptămână întreagă, dar am nevoie de aproximativ 6-9 litri pe zi ca să mă întrețin. Acesta este singurul meu venit.”

Europa, între securitate și costuri

Conflictul a generat și preocupări de securitate în Europa. O serie de incidente izolate au vizat obiective simbolice. Ambasada SUA din Oslo a fost lovită de un dispozitiv exploziv improvizat. Apoi, o explozie a avariat o sinagogă din Liège, Belgia, iar la scurt timp un incendiu a fost declanșat la o sinagogă din Rotterdam. A doua zi, o altă explozie a avariat peretele unei școli evreiești din Amsterdam.

Autoritățile investighează posibile legături cu regimul iranian, iar premierul Belgiei, Bart De Wever, ar fi avertizat despre existența unor „celulele teroriste dirijate de Iran”. Pentru regimul de la Teheran, aceste atacuri reprezintă o demonstrație de forță. „Este un război de propagandă la fel de mult ca un război militar, și oriunde pot înscrie, o vor face,” a apreciat Rebecca Schönenbach, specialistă în combaterea terorismului.

Prețurile explodează în Africa și Japonia

Sectorul aviatic din Africa de Sud se confruntă cu o majorare dramatică a prețurilor la combustibil. Compania aeriană regională Fly Safair a anunțat că prețurile pentru combustibilul de avioane pe aeroporturile de coastă au crescut cu 70% într-o singură săptămână. Asta înseamnă costuri suplimentare de 35.000 de ranzi (1.557 de lire sterline) pentru fiecare oră de zbor cu un Boeing 737-800. Nici transportul terestru nu scapă, prețurile la benzină urmând să crească cu 25%, iar cele la motorină cu 44% la 1 aprilie.

V-ați gândit vreodată că un conflict militar poate opri producția de chipsuri? În Japonia, a patra economie a lumii, care importă 90% din petrol din Orientul Mijlociu, un producător de snack-uri a suspendat producția principalelor sale game, inclusiv popularele chipsuri Wasabeef. Anunțul a stârnit nemulțumire pe rețelele sociale. Un utilizator a scris: „Nu m-am așteptat niciodată ca închiderea strâmtorii Hormuz să ducă la oprirea producției de Wasabeef. Nu-mi pot imagina viața fără Wasabeef!”

Blocaj global și un mare câștigător

Perturbările nu se limitează la energie. Peste 1.500 de nave sunt blocate sau întârziate de o parte și de alta a strâmtorii Ormuz, conform datelor AXSMarine. Printre navele blocate se numără 26 de cargouri ce transportă 1,4 milioane de tone de bauxită (un minereu esențial pentru aluminiu), calcar și sulf. Alte 18 nave transportă cereale, iar 19 sunt încărcate cu materii prime pentru îngrășăminte. „Exporturile din Golf sunt de obicei mărfuri și alimente cu o valoare destul de mare”, a declarat un reprezentant AXS.

Impactul se vede deja în agricultură. Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO) estimează că prețurile globale ale îngrășămintelor ar putea rămâne cu 15-20% mai mari în prima jumătate a anului 2026. „Sistemul agroalimentar nu s-a prăbușit în timpul pandemiei de Covid, nu s-a prăbușit din cauza războiului din Ucraina”, spune David Laborde de la FAO, adăugând: „Suportăm șoc după șoc.”

Dar criza are și un beneficiar clar.

E drept că, pentru unii, situația e o oportunitate. Rusia a obținut 6 miliarde de euro din vânzarea combustibililor fosili doar în primele două săptămâni de război. „Când piețele intră în panică, exportatorii autoritari profită,” a declarat Alexander Kirk, activist la ONG-ul Urgewald. Între timp, o decizie recentă a Trezoreriei SUA de a permite temporar vânzarea de petrol rusesc sancționat, blocat pe petroliere, a reprezentat „o deschidere pentru petrolul rusesc”.