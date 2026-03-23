O femeie de 63 de ani, condamnată pentru că a furat economiile de o viață ale unei pensionare vulnerabile, a fost localizată în Tenerife. Pamela Gwinnett a fugit din Marea Britanie chiar înainte de proces. Ea cheltuise cele 300.000 de lire sterline pe tratamente cu Botox, o mașină scumpă și mese la restaurante de lux, trăind de aproape un an într-un apartament pe malul mării.

Metoda „îngrijitoarei” din pandemie

Totul a început în timpul pandemiei de COVID-19. Profitând de context, Pamela Gwinnett s-a apropiat de Joan Green, o femeie în vârstă de 89 de ani, pretinzând că îi este îngrijitoare. A reușit să o izoleze complet de familie, luând măsuri extreme. I-a schimbat numărul de telefon fix, a încuiat porțile cu lacăt și le-a dat instrucțiuni clare celorlalți îngrijitori să nu permită accesul rudelor.

Pasul final a fost să o convingă pe bătrână să semneze o procură. Acel document i-a oferit control total asupra finanțelor sale.

Viață de lux pe bani furați

Iar odată ce a obținut controlul, a început jaful. Anchetatorii au descoperit că Gwinnett a golit conturile pensionarei pentru a-și finanța un stil de viață extravagant. Printre cheltuieli se numără tratamente de înfrumusețare, inclusiv Botox, și mese scumpe.

Mai mult, și-a cumpărat o mașină în valoare de 22.500 de lire sterline. Banii nu s-au dus doar pe mofturi personale, ci și pe plata unor rate la credite ipotecare pentru proprietățile pe care le deținea deja.

Fuga în Spania și condamnarea

În timp ce aștepta procesul, Gwinnett a încălcat condițiile eliberării pe cauțiune și a dispărut. A fost găsită în Tenerife, unde locuiește de aproximativ 11 luni într-un apartament situat în sudul insulei.

Condamnarea a venit oricum.

În octombrie anul trecut, a fost condamnată în lipsă la șase ani de închisoare pentru furt și fraudă prin abuz de funcție.

„M-au scos țap ispășitor”

Contactată de jurnaliști, femeia a negat totul cu nonșalanță. Întrebată dacă a furat banii, a răspuns ferm: „Nu, niciodată. Familia ei le-a luat”.

Apoi a continuat pe același ton. „Nu sunt obligată să răspund la aceste întrebări. De parcă aș fi luat eu banii! Eram împuternicită și ca executor testamentar, avocatul ei are toți banii. Nu aveam cardul ei bancar, familia ei îl avea. M-au scos țap ispășitor”.

Reacția familiei și dovezile din proces

Lucrurile stau însă puțin diferit familiei și a judecătorilor. Joan Green, originară din Chorley, Lancashire, a murit în 2022, iar nepotul ei vitreg, David Bolton, a declarat că una dintre cele mai mari temeri ale sale este că bunica ar fi murit crezând minciunile escroacei. „Adevărul este că ea se bronzează în Tenerife, se plimbă pe acolo, fără să-i pese de nimic – doar de ea însăși. Toată durerea pe care a provocat-o tuturor de aici, toată supărarea. Este pur și simplu enervant”, a spus acesta.

V-ați fi gândit că vecinii din Tenerife vor reacționa? Pe bune, locatarii din blocul unde stă Gwinnett au afișat postere cu mesaje precum „dreptate pentru Joan Green” și imagini cu ea sub mențiunea „căutată”.

Dar proba-cheie din proces a fost un videoclip filmat în secret de David, în care o confruntă pe Gwinnett. În înregistrare, aceasta afirmă: „Asta nu are nicio legătură cu voi – eu am procura”. Când familia a contestat, ea a ridicat tonul: „Ba da, vorbesc!”. Judecătorul a considerat că imaginile demonstrează „lipsa de rușine și încrederea de sine” a inculpatei, dar și „obraznicia” acesteia. Magistratul a concluzionat că Gwinnett „a jucat pe termen lung” pentru a o izola pe victimă și a o trata ca pe o „vacă de muls”.

Judecătorul a subliniat că faptul că Gwinnett rămâne în Tenerife reprezintă o „ofensă adusă justiției și statului de drept”. Autoritățile britanice încearcă în prezent să o extrădeze pe Pamela Gwinnett din Spania.