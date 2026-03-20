Producătorii avertizează scumpiri de 10% la pâine, lactate și mezeluri

Producătorii și marile lanțuri de retail trag un semnal de alarmă. Prețurile la alimentele de bază ar putea crește cu până la 10% până la finalul anului, pe fondul costurilor tot mai mari cu energia și transportul. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât consumul populației a scăzut deja dramatic, un semnal periculos pentru întreaga economie.

Scumpiri pe bandă rulantă

Feliciu Paraschiv, vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România (ANCMMR), a confirmat vineri că pâinea, produsele de panificaţie, lactatele și mezelurile vor fi cele mai afectate. Majorările de preț ar putea ajunge la 8-10% până la finalul anului.

„În perioada următoare ne aşteptăm să avem creşteri mai mari pe produsele care au o componentă energetică mai mare. De exemplu, pâinea şi produsele de panificaţie au costuri energetice ridicate deoarece sunt coapte pe cuptoare electrice sau pe gaz, sunt transportate şi au volum mare şi preţ mic, ceea ce face ca factorul transport pe unitate să fie ridicat. Produsele se vor scumpi diferit. Pâinea şi produsele de panificaţie, probabil până la sfârşitul anului, o să avem un 8% de creştere. La fel vom avea şi în industria de produse lactate, la salamuri, tot undeva până în 8%, poate 10%„, a menţionat Feliciu Paraschiv.

Iar speranțele pentru o temperare a inflației în a doua jumătate a anului sunt modeste. „Ştim că BNR avea ţinte de 4-6%, pe care nu cred că le vom mai atinge, dar o scădere a inflaţiei ar putea să ducă la o stabilizare a preţurilor şi la o uşoară revenire. Nu e de aşteptat o revenire rapidă, pentru că va fi un proces destul de lung şi gradual de ajustare şi de echilibrare”, a adăugat Paraschiv.

Consumul, la pământ

Dincolo de cifrele seci, realitatea din magazine este sumbră. Consumul a scăzut, iar acest lucru se vede acum inclusiv la alimente, ceea ce nu s-a mai întâmplat de la criza din 2008. V-ați întrebat de ce coșul de cumpărături pare tot mai gol, deși cheltuiți la fel de mult?

„Cât priveşte scăderea consumului, la alimente, 2025 faţă de 2024 a scăzut cu 2,7%, având în vedere că niciodată de la criza din 2008 consumul la alimente nu a scăzut. Prima dată clienţii renunţă la fashion, la concedii, la distracţii, apoi la produsele non-alimentare, iar abia în ultima fază la produsele alimentare. Adică s-a ajuns destul de la fundul sacului„, a explicat Feliciu Paraschiv.

Comportamentul consumatorului s-a schimbat radical. Oamenii sunt mai calculați, caută promoții și se orientează spre mărcile proprii ale magazinelor. „Creşte marca proprie, apar vânătorii de oferte şi de promoţii. Din păcate, persoanele cu venituri mai mici, în general pensionarii, şi persoanele care au timp, aleargă din magazin în magazin şi caută să cumpere dintr-un magazin o promoţie, din alt magazin altă promoţie. Singurul lucru care ne-ar putea mişca pe noi cumva ar trebui să încercăm să creştem producţia internă şi consumul de produse intern”, a adăugat vicepreşedintele ANCMMR.

Urmează valul de disponibilizări?

Scăderea vânzărilor, cuplată cu majorarea costurilor, pune o presiune uriașă pe companii. Iar efectele se vor vedea rapid pe piaţa muncii, unde deja au început să apară restructurări.

Avertismentul este clar.

„Lucrurile astea se vor reflecta şi pe piaţa muncii, pentru că economia începe să încetinească. Deja companii mari fac disponibilizări. O companie are două variante: ori concediază, ori ridică preţurile. Dacă ridică preţurile, nu mai este competitivă şi riscă falimentul, aşa că soluţia rămâne disponibilizarea personalului. Dacă ai scăderi de vânzări de 20-30%, trebuie să renunţi la 20-30% din personal„, a explicat reprezentantul ANCMMR.

E drept că IMM-urile sunt cele mai vulnerabile în acest context. „IMM-urile resimt cel mai bine schimbarea asta de ciclu. Afacerile mici şi mijlocii care depind de cash flow sunt afectate de orice schimbare. Probabil că în retail vom vedea consolidări pe piaţă şi, din păcate, şi ieşiri de pe piaţă”, a afirmat Paraschiv.

O rază de speranță în sectorul avicol

Numai că, în acest peisaj economic complicat, există și o excepție. Carnea de pasăre a devenit, surprinzător, „vedeta economiei româneşti”. Exporturile au explodat în 2025, înregistrând o creștere de 50% în volum și 77% în valoare. „Noi, ca ţară, am putea să devenim un pol pentru carnea de pasăre, aşa cum este Polonia pentru mere în Europa, dacă ştim să gestionăm foarte bine situaţia. Cred că, uşor, uşor, o să ne revenim sau o să ne adaptăm şi o să ne recalculăm operaţiunile şi cheltuielile la nivelul noii situaţii„, a mai spus vicepreşedintele ANCMMR.

Carburanții și birocrația, pietre de moară

Pe lângă inflația deja anticipată, prețurile la pompă reprezintă un factor imprevizibil. „Creşterea preţurilor are două componente: inflaţia, care e previzibilă, şi componenta energetică – carburantul şi gazul. Dacă benzina şi motorina trec de 10 lei, nu ştim cum va influenţa preţul final. Producţia agricolă încă nu a început să lucreze pe motorină scumpă. Dacă nu intervine statul, va fi greu”, susține Paraschiv. Acesta a menționat că s-a solicitat Guvernului o intervenție la nivelul accizelor, însă, deocamdată, „se pare că se va umbla un pic la accize numai pentru agricultură. Încă nu e nimic oficial”.

Dar problemele nu se opresc aici. Producția internă este frânată de un aparat birocratic greoi, care ne face necompetitivi. „Birocraţia excesivă ne frânează şi nu ne face competitivi nici cu ţările non-UE. Este aproape imposibil să obţii autorizaţii pentru dezvoltarea unor capacităţi de producţie fără costuri foarte mari”, a concluzionat Feliciu Paraschiv.