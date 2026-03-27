Un șofer de TIR român, în vârstă de doar 36 de ani, și-a pierdut viața miercuri dimineață într-un accident teribil produs pe autostrada A4 din Italia, în apropiere de Bergamo. Maftei Sorel, stabilit în provincia Verona, a murit pe loc după ce camionul său a intrat în coliziune cu o autocisternă care transporta o substanță periculoasă.

Impact violent pe A4

Tragedia a avut loc în jurul orei 08:30, pe tronsonul dintre Grumello del Monte și Seriate. Potrivit primelor reconstituiri, totul s-a petrecut pe sensul de mers spre Bergamo. Din cauza traficului aglomerat, o autocisternă care transporta clorură ferică, o substanță corozivă, a încetinit.

Iar camionul condus de Maftei Sorel, care se afla în spatele acesteia, a intrat în plin în cisternă. Impactul a fost extrem de puternic.

Pentru șoferul român nu s-a mai putut face nimic. În schimb, șoferul celuilalt camion, un bărbat de 67 de ani din provincia Padova, a scăpat ca prin minune nevătămat.

Desfășurare masivă de forțe

Autoritățile italiene au declanșat imediat planul roșu. La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de ambulanță, un elicopter SMURD sosit de la Milano, pompierii din Bergamo și echipele de intervenție ale Autostrăzilor italiene, alături de poliția rutieră. Până la urmă, cum gestionezi o cisternă plină cu o substanță corozivă pe o autostradă blocată?

Tocmai din cauza încărcăturii periculoase, a fost solicitată intervenția echipajului specializat NBCR (nuclear, biologic, chimic și radiologic). Aceștia au avut misiunea delicată de a transfera în siguranță clorura ferică într-un alt vehicul, o operațiune care a continuat și în cursul după-amiezii, după ce autocisterna avariată a fost mutată de pe carosabil.

Trafic blocat ore în șir

Accidentul a paralizat circulația pe A4, una dintre cele mai tranzitate artere din Lombardia. S-au format coloane de mașini care se întindeau încă de la Brescia Vest, iar blocajele s-au extins rapid și pe drumurile secundare din zonă.

Autoritățile au fost nevoite să devieze traficul, recomandând șoferilor rute ocolitoare, cu ieșire la Palazzolo și reintrare pe autostradă la Seriate. Circulația a revenit la normal abia în jurul orei 12:00, după aproximativ trei ore de restricții și intervenții complexe la locul tragediei.