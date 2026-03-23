O postare a unei mămici pe un grup de Facebook a redeschis o dezbatere veche în bucătăriile românilor, pornind de la o întrebare aparent simplă. Deși pare un gest de igienă elementară, normele europene de siguranță alimentară contrazic categoric acest obicei adânc înrădăcinat. Postarea suna așa: „Spălăm sau nu carnea înainte de a o găti? Eu, sincer, de obicei o clătesc puțin în apă, parcă nu-mi vine s-o gătesc direct”.

Avertismentul specialistului

Recomandările oficiale sunt clare și vin în contradicție directă cu practica populară. Ioana Popescu, specialist în securitatea alimentară, a explicat de ce acest gest, la prima vedere inofensiv, este de fapt o greșeală. „Carnea de pasăre în special, dar și celelalte tipuri de carne nu se spală pentru a evita contaminarea cu bacteriile pe care le conține. Dacă se identifică contaminarea cu agenți fizici se recomandă să se înlăture prin tăiere sau tamponare”, a precizat aceasta.

Iar recomandarea nu este una singulară. Specialista face trimitere directă la ghidurile Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), care subliniază explicit că spălarea cărnii crude înainte de preparare ar trebui evitată.

De unde vine acest obicei?

V-ați gândit vreodată de ce simțim nevoia să spălăm carnea? Obiceiul este extrem de răspândit în România și în general în Europa de Est, fiind un reflex transmis din generație în generație. Explicația ține, pe de o parte, de tradiție. În trecut, carnea provenea direct din gospodării sau din piețe unde condițiile de igienă erau, să fim serioși, mult mai puțin controlate, iar o curățare mecanică putea îndepărta impurități reale, vizibile.

Numai că astăzi, carnea care ajunge în magazine trece prin procese stricte de control și igienizare, ceea ce face acest pas redundant. Pe de altă parte, intervine și un factor psihologic. Mulți consumatori simt nevoia să „mai curețe o dată” produsul, ca o formă de control personal asupra siguranței lui, chiar dacă gestul nu are o bază științifică.

Diferența dintre curat și sigur

Aici apare, de fapt, confuzia esențială. Oamenii asociază carnea crudă cu murdăria vizibilă – sânge, lichide, diverse resturi – și aplică aceeași logică de la spălatul legumelor. Problema e că siguranța alimentară nu are legătură cu ce vedem cu ochiul liber, ci cu ce nu vedem.

Bacteriile periculoase (precum Salmonella sau Campylobacter) sunt invizibile și nu pot fi eliminate printr-o simplă clătire cu apă. Dimpotrivă.

Jetul de apă nu distruge bacteriile, ci le împrăștie. Stropii de apă pot transporta agenții patogeni pe o rază considerabilă în bucătărie, contaminând chiuveta, blatul de lucru, ustensilele sau chiar alte alimente care vor fi consumate crude, cum ar fi o salată. spălarea cărnii poate îmbunătăți percepția de curățenie, dar nu o face mai sigură, ba chiar poate crește riscul de contaminare încrucișată.

Soluția reală pentru siguranță

Până la urmă, cum ne asigurăm că mâncarea este sigură? Ghidurile EFSA sunt foarte clare în această privință. Metoda eficientă de eliminare a bacteriilor nu este spălarea, ci gătirea corectă a cărnii. Temperaturile ridicate distrug microorganismele periculoase, prepararea termică adecvată fiind, de fapt, cheia siguranței.

fireste, la fel de importante sunt și măsurile de igienă de bază din bucătărie. Spălarea riguroasă a mâinilor cu apă și săpun după manevrarea cărnii crude, curățarea atentă a suprafețelor și a ustensilelor, dar și separarea cărnii crude de alte alimente sunt pași critici. Așadar, ceea ce contează cu adevărat nu este dacă speli carnea, ci cum o gătești și cât de atent ești la igiena generală din bucătărie.