Tânăr de 22 de ani mort la metrou în Piața Unirii. Poliția suspectează o sinucidere

Un tânăr în vârstă de 22 de ani a murit joi după-amiază, după ce a ajuns sub o garnitură de metrou în stația Piața Unirii 2 din București. Circulația trenurilor a fost afectată, iar prima ipoteză a anchetatorilor este sinuciderea.

Incidentul tragic a avut loc joi, 12 martie 2026. Potrivit Antena3, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a fost sesizată în jurul orei 15:30 cu privire la faptul că o persoană ar fi căzut pe șine în momentul în care trenul intra în stație. Mai multe echipaje de urgență au fost mobilizate imediat la fața locului.

Mobilizare de forțe la Piața Unirii

La locul incidentului au intervenit rapid pompierii, echipaje SMURD, jandarmi și echipe de descarcerare. Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU B-IF) a trimis o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și echipe din cadrul Detașamentului Special de Salvatori. Pentru a permite extragerea victimei în siguranță, a fost necesară deconectarea rețelei de electricitate a metroului.

Salvatorii au reușit să scoată tânărul de sub garnitură, însă eforturile medicilor au fost zadarnice. Din nefericire, aceștia nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind nevoiți să declare decesul.

Anchetă în curs, prima ipoteză este sinuciderea

Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Conform comunicatului Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sesizarea inițială menționa că o persoană „s-ar fi precipitat pe calea de rulare a trenului, când acesta intra în stația Piața Unirii 2”.

Din primele informații, se pare că tânărul s-ar fi aruncat intenționat pe șine. Cercetările sunt continuate de Brigada de Poliție pentru Transportul Public – Serviciul Poliție Metrou, pentru a elucida condițiile exacte ale incidentului.

Unde poți cere ajutor specializat

Persoanele care se confruntă cu depresie, anxietate sau au impulsuri suicidale pot apela la specialiști pentru sprijin. Există linii telefonice gratuite și confidențiale disponibile pentru a oferi asistență.

TEL VERDE Antidepresie: 0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7, la primul hub antidepresie din România.

0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7, la primul hub antidepresie din România. Alianța Română de Prevenție a Suicidului: 0800 801 200, disponibil vinerea, sâmbăta și duminica. Asistența este disponibilă non-stop și prin email la [email protected]