Tragedie la Iași: Un copil de 2 ani a murit după ce a fost refuzat la internare

Un copil de nici doi ani a murit la Iași la doar două zile după ce medicii de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” au decis că nu necesită internare, deși fusese adus de familie cu febră și dureri. Cazul a declanșat o nouă anchetă în unitatea medicală, care a mai fost în centrul unui scandal anul trecut.

Potrivit informațiilor publicate de Adevărul, familia copilului este decisă să depună plângere, considerând că băiatul ar fi trebuit să primească îngrijiri în spital. Conform certificatului de deces, cauzele morții sunt insuficiența cardio-respiratorie acută și meningo-encefalită.

De la febră la stop cardiorespirator în 48 de ore

Cronologia evenimentelor arată o degradare rapidă a stării de sănătate a micuțului. El a fost adus pentru prima dată la spital pe data de 5 martie, acuzând febră și dureri la un picior. Medicii i-au efectuat analize, iar un ortoped l-a consultat și i-a făcut o radiografie.

În urma acestor investigații, cadrele medicale au stabilit că starea copilului nu impunea internarea, așa că l-au trimis acasă. Două zile mai târziu, pe 7 martie, starea băiatului s-a agravat brusc. El a fost adus din nou la spital, de data aceasta în stop cardiorespirator. Din nefericire, manevrele de resuscitare nu au mai avut niciun rezultat.

Ancheta internă și un trecut controversat

Conducerea spitalului a demarat o anchetă internă pentru a stabili exact circumstanțele care au condus la această tragedie. Familia, în schimb, este convinsă că o decizie diferită în data de 5 martie i-ar fi putut salva viața copilului și se pregătește să acționeze pe cale legală.

Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași nu este la primul scandal de acest fel. Anul trecut, unitatea medicală s-a aflat în centrul atenției publice după ce șapte copii cu vârsta sub un an, internați în secția de Terapie Intensivă, au murit. Toți cei șapte bebeluși se infectaseră cu bacteria Serratia marcescens. La acel moment, s-a precizat că aceștia sufereau și de alte afecțiuni grave, iar cauzele exacte ale deceselor urmau să fie stabilite de medicii legiști.

Sursa: Adevarul