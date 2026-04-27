Un studiu amplu, realizat pe aproape 1,4 milioane de persoane, arată că cei care suferă de forme severe ale sindromului cardiovascular-renal-metabolic (CKM) prezintă un risc semnificativ mai mare de a dezvolta cancer, comparativ cu persoanele fără factori de risc.

Bolile cronice rareori apar izolat. De cele mai multe ori, ele se influențează și se agravează reciproc. Cercetătorii atrag atenția că această acumulare de probleme de sănătate, mai ales în sindromul CKM, nu afectează doar inima, rinichii sau metabolismul, ci poate crește și riscul de cancer.

O combinație tot mai frecventă care schimbă regulile jocului

Sindromul cardiovascular-renal-metabolic, cunoscut ca CKM, nu este o singură boală, ci un grup de afecțiuni des întâlnite: boli de inimă, probleme la rinichi și tulburări metabolice precum diabetul și obezitatea. Acestea apar frecvent împreună la aceeași persoană.

Se știa deja că CKM crește riscul de boli cardiovasculare grave, cum ar fi infarctul sau accidentul vascular cerebral. Dar impactul lui merge mai departe și afectează aproape toate sistemele importante din corp.

Potrivit Asociației Americane a Inimii, aproape nouă din zece adulți din Statele Unite au cel puțin un factor de risc asociat CKM, cum ar fi hipertensiunea, colesterolul crescut, glicemia mare, greutatea peste limită sau funcția renală scăzută. Mulți oameni se regăsesc în această categorie.

Legătura ascunsă care schimbă totul

O echipă de cercetători de la Universitatea din Tokyo a analizat mai atent legătura dintre severitatea sindromului CKM și riscul de a face cancer. Pentru acest studiu, au folosit date medicale de la aproape 1,4 milioane de persoane.

Fiecărui participant i-a fost stabilit stadiul sindromului CKM, folosind clasificarea propusă de American Heart Association, de la stadiul 0 (fără factori de risc) până la stadiul 4 (unde există deja boli cardiovasculare manifeste, precum infarct, AVC sau insuficiență cardiacă).

Participanții au fost monitorizați timp de aproximativ trei ani și jumătate, pentru a urmări apariția unor noi cazuri de cancer. Rezultatele, publicate în revista Circulation: Population Health and Outcomes, au arătat clar că riscul de cancer crește odată cu severitatea CKM.

Stadiul 1 – risc cu 3% mai mare de apariție a cancerului

Stadiul 2 – risc cu 2% mai mare de apariție a cancerului

Stadiul 3 – risc cu 25% mai mare de apariție a cancerului

Stadiul 4 – risc cu 30% mai mare de apariție a cancerului

Creșterea semnificativă a riscului apare abia în stadiile 3 și 4, când bolile sunt deja prezente și active, nu doar factorii de risc.

Când problemele se adună, apar riscuri noi

Autorii studiului explică faptul că sindromul CKM presupune o interacțiune complexă între inimă, rinichi și metabolism. Disfuncția într-un sistem poate duce la dezechilibre și în celelalte, creând un cerc vicios.

Fiecare dintre aceste probleme, luate separat, este asociată cu un risc crescut de cancer. Atunci când se adună, cum se întâmplă în CKM avansat, riscul devine și mai mare. Această acumulare favorizează apariția mai multor tipuri de cancer.

Specialiștii subliniază că legătura dintre bolile cardiovasculare și cancer este dublă. Pe de o parte, tratamentele oncologice pot afecta inima, iar pe de altă parte, bolile cardiovasculare și factorii de risc asociați pot crește probabilitatea apariției cancerului.

Un stil de viață sănătos poate avea un impact pozitiv atât asupra sănătății inimii, cât și asupra riscului de cancer. O alimentație echilibrată, mișcarea regulată, evitarea fumatului și a consumului excesiv de alcool pot reduce riscul general.

Clasificarea pe stadii a sindromului CKM poate ajuta medicii să identifice persoanele cu risc crescut de cancer, care pot beneficia de evaluări suplimentare sau monitorizare atentă.

O privire spre viitor și ce mai avem de aflat

Autorii studiului precizează că există anumite limite. Datele provin dintr-o populație din Japonia, așa că rezultatele nu pot fi aplicate automat tuturor țărilor sau grupurilor etnice, deoarece factorii genetici și stilul de viață diferă.

Totuși, alte cercetări făcute în diverse regiuni au arătat constant că problemele metabolice și renale sunt legate de un risc crescut de cancer. Acest lucru sugerează că legătura identificată este probabil valabilă și pentru alte populații, chiar dacă procentele exacte pot varia.

Înțelegerea și controlul sindromului CKM nu mai țin doar de protejarea inimii sau a rinichilor, ci și de prevenirea cancerului, mai ales la cei aflați în stadii avansate ale sindromului. Monitorizarea atentă și intervenția timpurie pot face o diferență importantă pentru sănătatea pe termen lung.