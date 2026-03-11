VIDEO SUA bombardează nave iraniene. Trump anunță distrugerea a 10 ambarcațiuni

Tensiunile explodează în Orientul Mijlociu după ce armata americană a publicat imagini dramatice care arată momentul în care nave iraniene sunt bombardate și distruse. Înregistrările video au fost făcute publice în contextul unor amenințări tot mai mari privind Strâmtoarea Hormuz, o rută vitală pentru transportul mondial de petrol.

Imaginile, difuzate marți de Comandamentul Central al Statelor Unite (Centcom), surprind ambarcațiuni mici iraniene spulberate de lovituri de precizie. Potrivit Thesun, Pentagonul a precizat că atacurile au avut ca scop slăbirea capacității Teheranului de a amenința transportul maritim internațional, pe fondul temerilor că regimul iranian încearcă să mineze coridorul naval.

Ce arată imaginile publicate de Pentagon

Înregistrarea video aeriană, de calitate redusă, arată mai multe ambarcațiuni mici dispersate pe apele întunecate. Secvența este întreruptă de explozii bruște, urmate de coloane de fum și resturi care țâșnesc din navele lovite. Câteva secunde mai târziu, ambarcațiunile par avariate și în flăcări, în timp ce exploziile agită apa din jur.

Într-o postare pe rețelele sociale, Centcom a declarat că atacurile au vizat slăbirea capacității Teheranului de a „hărțui transportul maritim internațional”. „Timp de ani de zile, forțele iraniene au amenințat libertatea de navigație în ape esențiale pentru securitatea și prosperitatea Statelor Unite, a regiunii și a lumii”, a transmis comandamentul. Nu este clar când au avut loc loviturile, iar Centcom nu a menționat în mod specific Strâmtoarea Hormuz în postarea sa.

Avertismentul dur al lui Donald Trump

La scurt timp după publicarea imaginilor, președintele american Donald Trump a emis un avertisment ferm la adresa Teheranului. „Dacă, din orice motiv, au fost amplasate mine și nu sunt îndepărtate imediat, consecințele militare pentru Iran vor fi de o magnitudine fără precedent”, a declarat Trump. Acesta a adăugat că Statele Unite monitorizează regiunea și vor distruge orice navă folosită pentru a mina strâmtoarea.

Într-un mesaj ulterior, președintele a susținut că forțele americane au eliminat deja mai multe dintre ambarcațiunile suspecte. „În ultimele ore am lovit și am distrus complet 10 ambarcațiuni inactive de minare”, a afirmat el. La începutul săptămânii, Trump avertizase Iranul că se va confrunta cu atacuri „de douăzeci de ori mai puternice” dacă va încerca să blocheze fluxul de petrol.

Miza Strâmtorii Hormuz: Mii de mine navale și o cincime din petrolul mondial

Publicarea imaginilor a avut loc la doar câteva ore după ce au apărut informații conform cărora Iranul se pregătește să saboteze calea navigabilă strategică. Potrivit CBS News, Teheranul folosește nave mici pentru a plasa mine navale de-a lungul rutei de transport. Minele navale sunt explozibili plasați în mare care detonează atunci când navele trec peste ele sau le lovesc, o tactică capabilă să blocheze rute maritime majore.

Aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate din lume tranzitează zilnic Strâmtoarea Hormuz, prin care trec circa 80 de tancuri petroliere. Agențiile de informații americane monitorizează desfășurarea de ambarcațiuni iraniene mici, capabile să transporte două sau trei mine fiecare. Estimările sugerează că Iranul ar putea deține între 2.000 și 6.000 de mine navale, inclusiv variante de fabricație iraniană, chineză și rusă.

Impact economic și tensiuni în creștere

Criza a zdruncinat deja piețele energetice globale. Prețul petrolului a urcat spre 120 de dolari pe baril luni, pe fondul temerilor că această criză ar putea sufoca aprovizionarea globală. Între timp, Iranul a susținut că Strâmtoarea Hormuz este închisă de săptămâna trecută și a avertizat că ar putea ataca navele care încearcă să treacă.

Zeci de tancuri petroliere gigantice care transportă combustibil pentru Europa, China, India și Japonia ar fi fost forțate să aștepte în larg, în apropiere de Dubai și Oman. Orice blocaj prelungit ar putea duce la creșterea facturilor la energie și la scumpirea bunurilor, pe măsură ce inflația crește la nivel mondial.