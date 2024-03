CONSTRUIREA BRANDURILOR SUSTENABILE

Sustenabilitatea a devenit un subiect fierbinte în ultimii ani, iar crearea unui brand sustenabil este esențială pentru afacerile care doresc să prospere în contextul actual. Un brand sustenabil este unul care se concentrează pe responsabilitatea socială și de mediu și devine din ce în ce mai important pentru afaceri să integreze practici sustenabile în operațiunile lor.

Dar ce este un “brand sustenabil”?

Într-o eră marcată din ce în ce mai mult de preocupări privind mediul înconjurător, construirea unui brand sustenabil a devenit esențială pentru succesul afacerilor. Sustenabilitatea nu se referă doar la reducerea deșeurilor sau a emisiilor, ci și la crearea unui impact social și de mediu pozitiv. We Are Younger (WAY), o agenție independentă de design de branduri din București, România, a devenit pionieră în evoluția serviciilor de branding și comunicare digitală, evidențiind că sustenabilitatea este, în primul rând, o mentalitate.

„Sustenabilitatea este mult mai mult decât o inițiativă izolată; reprezintă o mentalitate amplă și angajată în construirea unui viitor mai bun pentru toți. La We Are Younger, credem că această mentalitate nu se rezumă doar la adoptarea practicilor responsabile față de mediu, ci implică și o schimbare fundamentală în modul în care privim și gestionăm resursele planetei. Este o chemare la acțiune și inovație continuă, concentrându-ne nu doar pe reducerea impactului asupra mediului, ci și pe contribuția activă la prosperitatea comunităților și la echitatea socială. Sustenabilitatea este esențială pentru construirea atât a brandurilor durabile, cât și a unui viitor în care valorile noastre colective să creeze un impact pozitiv semnificativ. . Sustenabilitatea este o mentalitate și este despre crearea unui viitor mai bun pentru toți.” ne transmite Georgiana Ludoșan, Managing Partner We Are Younger (WAY).

Pentru a crea un brand sustenabil în 2024, afacerile trebuie să adopte o abordare holistică, menită să integreze sustenabilitatea în fiecare aspect al operațiunilor lor. Aceasta include produsele sau serviciile lor, lanțul de aprovizionare, ambalajele, marketingul și practicile generale ale afacerii. Evident, totul pornește de la oameni și echipele care se află în spatele implementării.

Totodată, un brand sustenabil are în vedere o comunicare constantă, nu comunică doar tactic sau orientat pe vânzări. Comunică și veștile bune, cât și cele mai puțin bune. Un brand susține un dialog alături de comunitatea sa, relaționează și aduce în față toate elementele autentice de care dispune.

Strategia de Sustenabilitate ca Fundament

„Nu comunic pentru azi, nu comunic pentru vânzări, nu comunic pentru bani. Adică, nu comunic azi ca să-I primesc azi, comunic azi și mâine și poimâine un mesaj coerent, autentic, care îmi va asigura vânzările și clienții în zilele care urmează.” ne spune Claudiu Ludoșan, Managing Partner We Are Younger (WAY).

Nu este despre eco, nu este despre deșeuri și reciclare, este despre a ne păsa. Brandurile capitalizează pe trenduri, dar este important să se identifice cu acestea. Obiectivele lor de mediu și sociale pot face parte din agenda unui brand care cu adevărat este interesat de acest lucru.

„Fiecare individ are preocupări distincte în viața de zi cu zi, dar nu toți împărtășim aceleași preferințe pentru aceleași cauze. Este esențial să trăim responsabil și să ne asigurăm că acțiunile noastre nu afectează negativ mediul. Există o diversitate bogată de subiecte în jurul nostru și nu ar trebui să simțim o rușine dacă un brand alege să acorde prioritate unei anumite cauze în detrimentul altora. Ceea ce contează cu adevărat este să nu fim ignoranți față de restul cauzelor. Un brand poate decide să se angajeze activ în susținerea împăduririlor într-un an, sau poate să se concentreze pe sponsorizarea școlilor, fără a acoperi toate aspectele <<la modă>>. Ca brand, cheia este să setezi clar ce îți propui să construiești și să te angajezi cu pasiune în acea direcție. Este crucial ca întreaga echipă din spatele brandului să se alinieze și să împărtășească același devotament pentru cauza aleasă.” ne spune Georgiana Ludoșan, Managing Partner We Are Younger (WAY)

Comunicare autentică de brand

Un brand sustenabil integrează comunicarea responsabilă în fiecare etapă a procesului său de dezvoltare și operare. Acesta nu abordează comunicarea doar ca pe o tactică pentru a stimula vânzările, ci ca pe o modalitate continuă de a împărtăși informații relevante și autentice cu publicul său. De asemenea, un astfel de brand recunoaște că transparența este esențială în construirea încrederii și loialității consumatorilor, motiv pentru care își asumă responsabilitatea de a comunica atât știrile pozitive, cât și pe cele mai puțin favorabile.

În Europa, importanța brandingului a devenit o componentă vitală pentru succesul afacerilor. Studii relevante indică o creștere a preocupării consumatorilor în ceea ce privește identitatea și valorile brandurilor, iar aspectul magazinului și etichetele au devenit factori-cheie în procesul de luare a deciziilor de cumpărare. Consumatori acordă o atenție deosebită aspectului vizual al produselor și etichetelor, considerând aceste elemente drept indicatori importanți ai calității și coerenței brandului.

De asemenea, abordarea generală a brandului în relația cu publicul, consumatorii, este esențială pentru fidelizarea acestora. Un procent semnificativ de respondenți în cadrul studiilor europene afirmă că sunt mai predispuși să rămână loiali unui brand care transmite autenticitate, responsabilitate socială și cu care se pot identifica. Astfel, brandingul nu este doar un aspect estetic, ci devine un mijloc strategic prin care brandurile pot construi conexiuni emoționale și relații de lungă durată cu consumatorii lor.

Prin promovarea unui dialog deschis și autentic cu comunitatea sa, un brand sustenabil creează o legătură puternică și durabilă cu consumatorii. Aceasta implică ascultarea activă a feedback-ului, împărtășirea valorilor și inițiativelor relevante, precum și abordarea deschisă a provocărilor întâmpinate. Un astfel de dialog constant și transparent nu doar consolidează imaginea brandului în ochii consumatorilor, ci contribuie și la construirea unei comunități angajate și aliniate cu valorile sustenabilității.

We Are Younger (WAY) este o agenție care înțelege importanța sustenabilității în ziua de azi. „Sustenabilul trebuie respirat prin toți porii de brand” a continuat Claudiu Ludoșan. Sustenabilul face parte din gândirea și abordarea generală a brandului de la vânzări la operațional și marketing. Este înainte de toate despre cum gândim. Un brand trebuie să-și construiască conținut nu doar pentru azi, și nu doar pe trend, ci pentru ziua de mâine. Investiția în branding, în cum arată produsele, în modul în care abordează interacțiunea cu consumatorul prin materialele de brand, website sau comunicare – social media, televiziune, radio sau de altă natură definește cum gândește un brand în zilele noastre.

Importanța brandingului a crescut și crearea unui brand sustenabil în ziua de azi este esențială pentru afacerile care doresc să prospere într-o lume din asfixiată de conținut gol, de platforme de socializare, de produse, de mesaje.

