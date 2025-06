Cum îți pregătești afacerea pentru următorul „val economic”

Economia României parcurge o perioadă de încetinire a creșterii, cu perspective modeste pentru 2024–2025. Comisia Europeană prognozează un avans al PIB de doar ~0,8% în 2024 și 1,4% în 2025, urmând ca abia în 2026 ritmul să accelereze spre 2,2%. Inflația, deși în scădere față de nivelurile record din 2022–2023, rămâne relativ ridicată – estimată la ~5% în 2024–2025. Rata șomajului este stabilă, în jur de 5%, semnalând o piață a muncii tensionată. Un factor de vulnerabilitate major îl reprezintă deficitul bugetar, care a atins ~9,3% din PIB în 2024, cu așteptări de reducere doar marginală la 8,6% în 2025. Acest dezechilibru fiscal ridicat, alături de deficitul comercial extern, pune presiune pe stabilitatea macroeconomică și implică probabil necesitatea unor ajustări fiscale după anul electoral 2024. Deja analiștii atrag atenția că 2025 ar putea aduce majorări de taxe (posibil chiar creșterea TVA), ca parte a eforturilor de consolidare bugetară.

Încrederea și așteptările mediului de afaceri.

Pe fondul acestor evoluții, sondajele arată prudență din partea antreprenorilor români. La finalul lui 2023, 78% dintre investitori vedeau anul 2024 ca fiind dificil din punct de vedere economic, doar 13% anticipând un an favorabil business-ului. Incertitudinile sunt alimentate de inflația persistentă, creșterea costurilor și schimbările fiscale. Totuși, există și o parte pozitivă: companiile par mai pregătite ca în trecut să ia măsuri proactive de protecție. Managerii au înțeles importanța prevenirii problemelor financiare și își iau măsuri din timp, conștienți că peste 80% dintre firmele din România sunt vulnerabile la șocuri financiare majore. Așadar, cum își pot pregăti antreprenorii români afacerile pentru „următorul val economic” – fie el un val de recesiune sau de relansare? Mai jos analizăm principalele riscuri la orizont și strategiile concrete prin care IMM-urile și companiile locale se pot proteja și adapta.

Principalele riscuri economice în 2025

Inflația și creșterea prețurilor

Inflația rămâne cel mai invocat risc de către antreprenori. În 2022–2023 România a cunoscut cele mai ridicate rate ale inflației din ultimul deceniu (13,8% în 2022 și 10,4% în 2023), erodând puterea de cumpărare și crescând costurile operaționale. Deși inflația anuală a decelerat spre ~5% la începutul lui 2025, nivelul este încă peste ținta de 2,5% a BNR, ceea ce înseamnă prețuri în continuare în creștere (mai lentă) la utilități, materii prime, servicii. 71% dintre antreprenorii români chestionați indică inflația și efectele sale (scumpirea costurilor și scăderea vânzărilor) drept cea mai mare provocare pentru business în 2024. Inflația ridicată comprimă marjele firmelor: pe de o parte cresc cheltuielile (energie, materiale, salarii indexate), pe de altă parte consumatorii își restrâng achizițiile din cauza prețurilor mai mari și a scăderii puterii de cumpărare. În aceste condiții, companiile trebuie să acorde o atenție sporită politicii de prețuri și costurilor interne, căutând eficiențe care să le permită absorbția unor scumpiri fără a pierde clienți. De asemenea, menținerea unei relații strânse cu furnizorii pentru negocierea contractelor pe termen lung (unde posibil) poate ajuta la temperarea unor creșteri de preț.

În paralel, ratele ridicate ale dobânzilor reprezintă un risc conex inflației. Banca Națională menține o politică monetară strictă: dobânda-cheie a fost redusă abia în august 2024 la 6,5%, de la nivelul de 7% anterior, și s-a menținut la 6,5% pe tot parcursul începutului de 2025. Aceasta se traduce prin costuri mari de împrumut și finanțare pentru firme – creditele bancare rămân scumpe, iar accesul la capital este mai dificil, mai ales pentru IMM-uri. Problemele de finanțare și reducerea creditului furnizor au fost menționate de 41% dintre antreprenori ca fiind o provocare majoră. Așadar, companiile cu datorii sau care depind de credit pentru capital de lucru resimt presiunea dobânzilor mari. În plus, băncile pot deveni mai selective și prudente în creditare într-un mediu economic fragil. Soluția ține de optimizarea cash-flow-ului (vezi secțiunea dedicată) și reducerea dependenței de finanțări externe pe termen scurt, acolo unde este posibil. Refinanțarea împrumuturilor la dobânzi fixe (dacă se anticipează scăderea ratelor în 2025–2026) sau accesarea de instrumente alternative (factoring, credit furnizor negociat) pot atenua povara financiară.

Fluctuațiile cursului valutar

Cursul de schimb leu/euro a atins în 2024–2025 noi praguri istorice. Pentru prima dată, în mai 2025 BNR a anunțat un curs oficial de 5,03 lei pentru 1 euro, depășind pragul psihologic de 5 lei/€. Leul s-a depreciat astfel cu ~1,2% peste noapte față de nivelul anterior (4,97 lei/€), consemnând un record care era anticipat de ceva vreme. Această depreciere are efecte mixte: importatorii și firmele cu costuri în valută sunt direct afectați (materiile prime, echipamentele sau marfa din import devin mai scumpe în lei, la fel și facturile la utilități denominate în euro), în timp ce exportatorii beneficiază (încasează mai mulți lei pentru aceeași sumă în valută). Totuși, per ansamblu, o depreciere a monedei naționale pune presiune pe inflație și pe costurile multor afaceri locale. BNR a încercat să tempereze volatilitatea cursului – a intervenit pe piață vânzând valută din rezerva națională pentru a ține euro sub 5 lei cât mai mult timp. Însă, dată fiind situația deficitului extern (România are de finanțat un deficit bugetar ~9% din PIB și unul de cont curent de ~8–9% din PIB), analiștii consideră deprecierea leului drept o evoluție firească și inevitabilă. Practic, fundamentele economice slăbite (deficite mari) generează presiune de scădere pe leu.

Pentru antreprenori, riscul valutar trebuie gestionat activ. Dacă afacerea are expunere valutară (importuri masive, credite în euro, chirii în valută etc.), este esențială protejarea împotriva variațiilor de curs. Măsuri practice includ: încheierea de contracte forward pentru achiziții viitoare în valută (fixarea în avans a unui curs, eliminând incertitudinea) sau stabilirea de clauze de indexare a prețurilor în contractele pe termen lung. Un sondaj arată că tot mai mulți investitori români iau în calcul astfel de soluții de hedging – contracte forward/spot și monitorizarea continuă a partenerilor – semn al unei maturizări a managementului de risc în mediul de afaceri. De asemenea, companiile pot încerca negocierea facturilor în lei acolo unde partenerii acceptă (transferând riscul valutar asupra furnizorului extern) sau, dacă au disponibilități, constituirea unor rezerve în valută ca tampon. Obiectivul este evitarea surprizelor de curs care să afecteze marjele sau să crească neplanificat costul datoriilor în valută.

Provocări fiscale și incertitudine legislativă

Schimbările fiscale bruște au devenit o sursă majoră de îngrijorare pentru antreprenori în România. În 2023–2024, o serie de modificări fiscale au lovit mediul de afaceri, cea mai notabilă pentru microîntreprinderi fiind creșterea impozitului pe cifra de afaceri de la 1% la 3% (pentru firmele care se încadrează la regimul de micro). Această triplare a poverii fiscale pentru cele mai mici firme a fost menționată printre principalele motive pentru care 62% dintre companii își planifică restructurarea afacerii în 2024. Estimările arată că cel puțin 120.000 de firme ar putea întâmpina probleme grave în 2024 (insolvență, faliment, suspendare) – majoritatea microîntreprinderi – tocmai din cauza creșterii taxelor și a fragilității financiare. Pe lângă impozitul pe venit al microfirmelor, s-au discutat și alte măsuri: impozit minim pe cifra de afaceri pentru companiile mari, modificări la contribuții și deductibilități, etc. În plus, după alegeri, este posibil un nou val de ajustări fiscale (pentru reducerea deficitului), ceea ce amplifică incertitudinea legislativă. Mediul de business se confruntă cu dificultatea de a face planuri pe termen mediu într-un context în care regulile jocului fiscal se pot schimba de la un trimestru la altul.

Pentru a gestiona riscul fiscal, antreprenorii trebuie să adopte o strategie de planificare și conformare proactivă. În primul rând, este esențială informarea permanentă cu privire la noile legi și ordonanțe – menținerea legăturii cu un consultant fiscal sau abonarea la alerte legislative. Apoi, simularea impactului diferitelor scenarii fiscale asupra afacerii: de pildă, ce se întâmplă cu profitabilitatea dacă TVA crește cu câteva puncte procentuale sau dacă anumite facilități (scutiri, impozit specific) sunt eliminate? Prin exerciții de bugetare scenariu, managerii pot identifica din timp vulnerabilitățile și pot lua măsuri (ex: ajustarea prețurilor, reducerea unor costuri, schimbarea formei de organizare juridică dacă este cazul – trecerea de la microîntreprindere la SRL plătitor de profit, etc.). De asemenea, într-un climat de controale fiscale mai intense (probabil, pe fondul nevoii statului de a-și crește colectarea), companiile ar trebui să acorde atenție conformării riguroase: evidență contabilă la zi, plata la timp a obligațiilor, corectarea eventualelor neconcordanțe pentru a evita penalități costisitoare. Un punct pozitiv este că Guvernul și UE pun la dispoziție fonduri și facilități (de exemplu, prin PNRR sau alte programe) pentru digitalizarea contabilității și managementului financiar – investiții care pot ușura conformarea fiscală și oferi date în timp real pentru decizii.

Criza forței de muncă și costurile cu personalul

Deficitul de forță de muncă calificată continuă să fie o provocare serioasă în România și în regiune. Rata șomajului redusă (aprox. 5%) maschează dezechilibre structurale: în anumite domenii (construcții, industrie, IT, sănătate, HoReCa) pur și simplu nu se găsesc suficienți angajați calificați, iar emigrarea forței de muncă tinere agravează problema. În sondaje, peste jumătate dintre antreprenori (53%) au indicat criza forței de muncă drept o provocare majoră pentru 2024 – practic, dificultatea de a recruta și retenție de personal cheie. Această penurie are două efecte: pe de o parte, creșterea costurilor salariale (companiile sunt nevoite să mărească salariile și beneficiile pentru a atrage sau păstra angajații, mai ales în contextul inflației), iar pe de altă parte, limitarea capacității de creștere a afacerii (nu poți extinde producția sau deschide noi puncte de lucru dacă nu ai cu cine). În 2024, guvernul a instituit un mecanism nou de creștere a salariului minim și a limitat majorările de salarii bugetare, însă în mediul privat competiția pentru talente rămâne acerbă. De remarcat că, tocmai din cauza deficitului de personal, doar 12% dintre firme consideră disponibilizările o soluție anti-criză – majoritatea evită concedierile, preferând să taie alte cheltuieli, de teamă să nu piardă angajați valoroși greu de înlocuit.

Strategii pentru forța de muncă: În loc să recurgă la reduceri de personal, companiile caută să crească productivitatea și flexibilitatea echipelor existente. O abordare este investiția în formarea angajaților – recalificarea sau perfecționarea lor pentru a prelua sarcini multiple, acoperind golurile de personal. De asemenea, automatizarea proceselor repetitive (vezi secțiunea despre digitalizare) poate elibera angajații de anumite munci consumatoare de timp, permițându-le să se concentreze pe activități cu valoare adăugată. În plus, modelul de lucru hibrid sau la distanță, acolo unde e posibil, poate extinde aria de recrutare (poți angaja oameni din zone geografice diferite, unde oferta de muncă e mai mare). Unele firme apelează la soluții neconvenționale, precum recrutarea de personal din străinătate. Nu mai este ceva neobișnuit ca producători români să aducă muncitori din Asia – de exemplu, o fabrică de ambalaje din Bacău a anunțat că va recruta muncitori din India, pe fondul dezinteresului tinerilor români pentru muncă în producție. Deși birocratic, importul de forță de muncă a devenit o variantă pentru industriile grav afectate de lipsa personalului. Totodată, companiile ar trebui să acorde atenție motivației și retenției: beneficii extrasalariale, programe de wellbeing, oportunități de avansare – toate contribuie la fidelizarea angajaților existenți, reducând riscul plecărilor. În esență, cheia este echilibrul între controlul costurilor de personal și menținerea unei echipe solide. Creșterile salariale trebuie legate de creșterea productivității – companiile de succes își cresc eficiența astfel încât să își permită să mărească salariile fără a-și eroda profitul.

Digitalizarea accelerată și transformarea modelelor de business

Transformarea digitală reprezintă atât o oportunitate majoră, cât și un risc pentru firmele care nu țin pasul. Criza pandemică a accelerat digitalizarea la nivel global, schimbând comportamentul consumatorilor și modul de operare al companiilor. În România însă, nivelul de digitalizare al mediului de afaceri rămâne cel mai redus din UE: aprox. 92% dintre companiile românești sunt încă în urmă la capitolul digitalizare, majoritatea covârșitoare a IMM-urilor fiind la un nivel „slab” sau „foarte slab” de adoptare a tehnologiilor (conform datelor Eurostat). Această situație este alarmantă – experții avertizează că firmele care nu își digitalizează rapid procesele au șanse reduse de supraviețuire în următorii 3-5 ani. Practic, digitalizarea nu mai este un moft, ci o necesitate pentru competitivitate: automatizarea proceselor, utilizarea datelor, comerțul online, marketingul digital – toate acestea pot face diferența între o afacere agilă, rezilientă, și una depășită de vremuri.

Pe de altă parte, multe companii românești au conștientizat importanța digitalizării. Până în 2022, circa 70% dintre firmele din România demaraseră cel puțin o acțiune de digitalizare a proceselor. De cele mai multe ori, acestea încep cu pași mici – proiecte pilot axate pe un singur proces, de exemplu automatizarea managementului documentelor (facturi, avize, acte) sau implementarea unui software de gestiune. Observăm un nou mindset: liderii de business caută soluții IT și de automatizare tot mai concret, trecând de la nivelul de „awareness” la acțiuni practice. Iar 26% dintre antreprenori au declarat explicit că vor miza pe digitalizare ca soluție de reducere a costurilor operaționale în 2024 – un procent remarcabil de mare în contextul unui an dificil, semn că mulți înțeleg că investițiile tehnologice pot aduce eficiență și economii.

Beneficiile digitalizării sunt multiple: automatizarea reduce erorile și costurile cu munca manuală, crește viteza de operare și eficiența (eliminând sarcinile redundante și permițând angajaților să se concentreze pe activități cu valoare adăugată). Integrarea soluțiilor IT la nivelul întregii afaceri oferă vizibilitate sporită și decizii bazate pe date – managerii pot vedea în timp real indicatorii cheie și pot lua decizii informate, bazate pe informații actualizate. Totodată, tehnologiile digitale moderne (inclusiv inteligența artificială accesibilă tot mai multor firme) permit prognoze mai precise privind vânzările, stocurile, costurile, ajutând companiile să anticipeze schimbările din piață și să se adapteze rapid. Un alt avantaj al digitalizării este accesul la piețe noi: prin comerț electronic, o firmă locală își poate extinde clientela la nivel național sau internațional cu investiții relativ reduse.

Desigur, provocarea majoră rămâne costul inițial al digitalizării și lipsa competențelor digitale. Costurile pot varia de la câteva mii de euro pe an pentru microfirme (soluții simple de digitalizare) până la zeci sau sute de mii pentru companii medii și mari, în funcție de nevoi. Însă, aceste cheltuieli tind să se amortizeze rapid dacă soluțiile implementate corespund nevoilor reale ale afacerii, aducând randament investițional tot mai bun în timp. Pentru a reuși, antreprenorii pot apela la parteneri specializați (firme de IT, consultanți) și pot valorifica fondurile europene disponibile (de ex. granturile de digitalizare pentru IMM-uri prin PNRR, unde mii de firme au fost deja admise pentru finanțări de până la 100.000 EUR). Mesajul este clar, subliniat și de experți: „Transformarea digitală nu mai este o opțiune, ci o necesitate pentru companiile care doresc să rămână competitive și relevante”, afirmă Viorel-Sebastian Candrea, managing partner al unei companii de soluții IT, adăugând că mediul concurențial dinamic și schimbările legislative rapide impun adoptarea de soluții digitale fiabile și scalabile. În concluzie, firmele românești ar trebui să privească digitalizarea ca pe o investiție strategică în viitor, care le crește reziliența și capacitatea de a face față următorului val economic, indiferent de direcția acestuia.

Întărirea poziției financiare: cash-flow și costuri

În perioade de incertitudine economică, gestionarea atentă a cash-flow-ului devine vitală pentru supraviețuirea oricărei afaceri. Practic, lichiditatea este “regele” într-o potențială recesiune: companiile trebuie să se asigure că au suficiente rezerve financiare pentru a-și acoperi cheltuielile curente, chiar dacă apar scăderi temporare ale vânzărilor. Un sfat practic este elaborarea unui buget de cash-flow pe 6–12 luni, luând în calcul scenarii pesimiste (de exemplu, încasări cu 20% mai mici). Acest exercițiu poate evidenția eventualele luni în care firma ar putea rămâne descapitalizată, oferind timp pentru a acționa preventiv – de pildă, prin securizarea unor linii de credit înainte de a fi urgente sau prin amânarea unor cheltuieli de capital neesențiale.

Studiile arată că firmele românești deja își ajustează comportamentul financiar: în 2024, 53% dintre investitori intenționează să limiteze cheltuielile non-esențiale ale companiei, concentrând resursele pe activitățile de bază ale business-ului. Aceasta înseamnă renunțarea temporară la cheltuieli „de lux” sau care nu contribuie direct la veniturile firmei – de la achiziții de mobilier și echipamente IT noi, până la evenimente sau proiecte secundare. Optimizarea costurilor logistice, renegocierea chiriei sau a abonamentelor de servicii pot aduce economii importante fără a afecta core-business-ul. Un alt instrument de echilibrare a cash-flow-ului este vânzarea activelor neesențiale: ~31% dintre antreprenori iau în calcul vânzarea de terenuri, clădiri sau utilaje nefolosite, pentru a obține lichidități. De asemenea, limitarea creditului comercial acordat clienților (menționată de 29% dintre respondenți) este o măsură prudentă – în vremuri dificile, extinderea exagerată a termenelor de plată pentru clienți poate duce la blocaje pe lanțul financiar. Multe firme preferă să solicite plata mai rapidă sau chiar plata în avans pentru anumite comenzi, reducându-și astfel expunerea la neîncasări.

Pe partea de încasări, este esențială monitorizarea strictă a creanțelor. Asigurați-vă că aveți un sistem de urmărire a facturilor emise și trimiteți remindere prompte. Luați în calcul oferirea unui discount pentru plata anticipată a facturilor (de exemplu, 2% reducere pentru plata în 10 zile) – această tactică poate încuraja clienții să nu amâne plata. În paralel, fiți vigilenți față de sănătatea financiară a partenerilor de afaceri; într-un lanț economic, insolvența unui client sau furnizor important poate avea efect de domino. Dacă există semnale de întârziere repetată la plată ale unui client, evaluați expunerea și luați măsuri: asigurarea creditului comercial, cererea unor garanții sau plata la livrare pentru comenzi noi, etc.

Un alt aspect al pregătirii financiare este accesul la instrumente financiare de flexibilizare a cash-flow-ului: factoring (vânzarea facturilor către o bancă pentru încasare imediată) sau liniile de credit revolving pot asigura banii necesari în momentele critice. Conform sondajelor, managerii români au în vedere extinderea programelor de risk management financiar, inclusiv factoring și gestiunea riscului valutar, tocmai pentru a-și spori reziliența. Desigur, folosirea acestor instrumente are costuri, dar ele pot fi justificate dacă previn un blocaj financiar care ar periclita afacerea.

Nu în ultimul rând, comunicarea transparentă cu partenerii financiari (bănci, investitori) este utilă. Dacă firma se confruntă cu dificultăți temporare, e preferabil să discutați din timp cu banca pentru o reeșalonare a ratelor sau cu furnizorii pentru eșalonarea datoriilor, decât să acumulați restanțe. În contextul actual, există și opțiuni legale precum concordatul preventiv sau acordul de restructurare, menite să ofere firmelor viabile un plan de redresare în colaborare cu creditorii, evitând insolvența. Chiar dacă acestea sunt măsuri de ultimă instanță, merită cunoscute: 93% dintre antreprenori afirmă că ar lua în calcul un acord de restructurare dacă s-ar afla într-o situație financiară critică, preferând această cale în locul falimentului.

Rezumat acțiuni cheie pe zona financiară:

Elaborarea unui plan de cash-flow pesimist și asigurarea unui buffer de lichiditate (ideal 3-6 luni de cheltuieli fixe acoperite).

pesimist și asigurarea unui buffer de lichiditate (ideal 3-6 luni de cheltuieli fixe acoperite). Tăierea costurilor neesențiale și amânarea investițiilor care nu sunt critice.

și amânarea investițiilor care nu sunt critice. Valorificarea activelor non-core (vânzări de active neutilizate) pentru a genera lichidități.

(vânzări de active neutilizate) pentru a genera lichidități. Optimizarea creditului comercial : încasarea mai rapidă a creanțelor, reduceri pentru plata anticipată, limitarea termenelor lungi.

: încasarea mai rapidă a creanțelor, reduceri pentru plata anticipată, limitarea termenelor lungi. Folosirea instrumentelor financiare precum factoring, linii de credit, asigurare de credit comercial pentru a evita blocajele.

precum factoring, linii de credit, asigurare de credit comercial pentru a evita blocajele. Dialog cu creditorii/furnizorii pentru a renegocia termene în caz de nevoie, înainte de a ajunge la restanțe.

Adaptarea ofertei și flexibilitatea afacerii

În perioade de incertitudine economică, flexibilitatea devine un avantaj competitiv major. Cererea pieței se poate schimba brusc – consumatorii își ajustează comportamentele (de ex. se reorientează spre produse mai ieftine sau amână anumite cumpărături), unele sectoare sunt mai lovite decât altele. Antreprenorii trebuie să fie pregătiți să adapteze rapid oferta de produse/servicii la noua realitate. Un exemplu de bună practică evidențiat de antreprenori: restrângerea sau remodelarea portofoliului către elementele cele mai profitabile. Aproape jumătate (49%) dintre companii intenționează în 2024 să se concentreze pe produsele/serviciile cu cel mai mare volum de vânzări sau profit, punând temporar în stand-by liniile de business care performează slab. Aceasta înseamnă analiza atentă a marjelor pe fiecare produs, a cererii actuale și renunțarea (chiar dacă doar temporară) la acele oferte care consumă resurse dar aduc contribuție modestă la profit.

Totodată, este momentul pentru inovație orientată spre cerere. Întreprinderile agile se uită la nevoile emergente ale clienților și încearcă să le adreseze prompt. De exemplu, dacă observați că clienții devin mai sensibili la preț, ați putea introduce o linie de produse economy sau pachete cu discount. În același timp, unii clienți corporativi pot reduce din cheltuieli – puteți veni în întâmpinare oferindu-le condiții flexibile, cum ar fi contracte pe termen mai scurt sau volum variabil, care să le reducă riscul. Ascultarea activă a feedback-ului din piață (prin forța de vânzări, sondaje cu clienții, monitorizarea trendurilor) este esențială pentru a identifica din timp aceste schimbări în preferințele consumatorilor.

Diversificarea piețelor țintă poate fi și ea o strategie de atenuare a riscului. Dacă piața internă stagnează, poate exista cerere în creștere la export sau în alte regiuni. Unele firme românești și-au propus extinderea pe piețe externe ca parte a planurilor de dezvoltare – ceea ce, pe termen lung, creează o plasă de siguranță (nu depinzi de o singură economie). Desigur, pătrunderea pe piețe externe vine cu provocări, dar facilitățile logistice și digitale actuale (marketplace-uri online, parteneriate de distribuție) o fac mai accesibilă ca în trecut. România însăși poate beneficia de repoziționare regională: un context geopolitic complicat (ex. relocarea unor capacități de producție mai aproape de UE din cauza războiului din Ucraina) poate aduce oportunități pentru companiile locale să devină furnizori sau hub-uri regionale. Antreprenorii ar trebui să “gândească global” – dacă produsul/serviciul lor poate fi vândut și în alte țări din CEE, merită explorat acest drum, eventual prin pași mici (testarea unui segment de piață, participarea la târguri internaționale, listarea pe platforme globale).

Un alt aspect al flexibilității este adaptarea operațională. În perioade de vârf sau de cădere a cererii, capacitatea de a scala în sus sau în jos rapid costurile este crucială. Aici ajută mult digitalizarea și externalizarea unor funcțiuni. De pildă, dacă folosești soluții de cloud computing, costurile IT se ajustează automat cu volumul (plătești doar resursele folosite, fără investiții fixe mari). Dacă vin comenzi neașteptat de mari, poți apela la outsourcing temporar pentru producție sau servicii (firme partenere care să preia surplusul), în loc să investești imediat în linii noi. Invers, dacă vânzările scad, poți renegocia contracte cu furnizori de materii prime pentru a cumpăra cantități mai mici, sau poți trece personalul pe programe de lucru flexibile, evitând concedierile definitive.

Un element adesea trecut cu vederea este marketingul și relația cu clienții în vremuri dificile. Tendința naturală ar fi reducerea bugetelor de marketing, însă companiile inteligente mențin comunicarea cu piața chiar și când cererea scade, pentru a nu pierde relevanța în mintea consumatorilor. Poate bugetul de publicitate tradițională se micșorează, dar accentul se poate muta pe marketing digital mai ieftin și targetat, pe comunicarea directă prin social media, newslettere, webinarii utile pentru clienți etc. Faptul că mulți concurenți „trag pe dreapta” în criză creează de fapt o oportunitate: cine rămâne vizibil și activ poate câștiga cotă de piață. Este ceea ce sublinia un investitor: „firmele bine conduse nu numai că nu trebuie să se oprească, dar trebuie să accelereze atent… criza este momentul potrivit pentru a lua fața concurenței”. Cu alte cuvinte, adaptabilitatea este cheia traversării crizelor: companiile flexibile, care pot reconfigura rapid atât oferta, cât și modul de operare, vor suporta mai ușor șocurile și chiar pot ieși întărite, profitând de retragerea altora.

Pregătirea pentru recesiune și pentru relansare

Un plan robust de business trebuie să ia în calcul două scenarii macro majore: (1) un scenariu pesimist de recesiune sau stagnare economică prelungită și (2) un scenariu optimist de relansare și revenire a cererii. Situația actuală este incertă – unii economiști avertizează că suntem „la limita recesiunii” și că o înrăutățire a contextului extern (de exemplu, o recesiune în zona euro) ar putea împinge România în contracție. Pe de altă parte, odată depășite blocajele (inflația temperată, stabilizarea politicilor), economia ar putea reintra pe un făgaș de creștere mai sănătoasă spre 2025–2026. Prin urmare, antreprenorii trebuie să se pregătească pe ambele fronturi:

Măsuri de reziliență pentru recesiune: Așa cum am detaliat, acestea includ conservarea lichidităților, tăierea costurilor neviabile, protejarea personalului cheie, diversificarea riscurilor și crearea unui plan de continuitate a afacerii. Scopul este ca firma să poată supraviețui unei perioade de scădere a veniturilor, evitând insolvența și păstrând capacitățile de bază. Un accent special trebuie pus pe menținerea relațiilor cu clienții existenți – chiar dacă vânzările scad, nu vă neglijați clienții fideli; oferiți-le suport, eventual condiții mai bune temporar, astfel încât să rămână alături de voi. Loialitatea clienților vechi poate fi colacul de salvare în recesiune. De asemenea, folosiți perioadele mai slabe pentru a eficientiza procesele interne și a elimina pierderile (waste) – audituri interne, implementarea de soluții software, pregătirea angajaților. Toate acestea sporesc productivitatea și reduc costurile pe termen lung.

Așa cum am detaliat, acestea includ conservarea lichidităților, tăierea costurilor neviabile, protejarea personalului cheie, diversificarea riscurilor și crearea unui plan de continuitate a afacerii. Scopul este ca firma să poată supraviețui unei perioade de scădere a veniturilor, evitând insolvența și păstrând capacitățile de bază. Un accent special trebuie pus pe – chiar dacă vânzările scad, nu vă neglijați clienții fideli; oferiți-le suport, eventual condiții mai bune temporar, astfel încât să rămână alături de voi. Loialitatea clienților vechi poate fi colacul de salvare în recesiune. De asemenea, pentru a eficientiza procesele interne și a elimina pierderile (waste) – audituri interne, implementarea de soluții software, pregătirea angajaților. Toate acestea sporesc productivitatea și reduc costurile pe termen lung. Pregătirea pentru relansare: Orice recesiune ia sfârșit la un moment dat. Întrebarea este dacă veți fi pregătiți să accelerați odată ce condițiile se îmbunătățesc. Companiile care în anii grei au investit inteligent și au rămas vigilente pot culege roadele când piața revine. Asta poate însemna să ai deja dezvoltate produse noi pe care să le lansezi rapid la revenirea cererii, sau să fi explorat noi canale de vânzare care să poată fi extinse. Un mesaj al specialiștilor este că 2024-2025 pot fi și ani ai oportunităților pentru cei pregătiți: „cei care au lichidități, curaj și linii de finanțare pot intra în afaceri, pot atrage cote de piață nesperate într-o perioadă în care multe firme, din păcate, vor închide porțile”. Așadar, dacă aveți o poziție financiară solidă, fiți atenți la ocaziile care apar – de exemplu, competitori care ies de pe piață lăsând loc liber, active scoase la vânzare la prețuri bune (poate preluați echipamente sau spații de la firme în dificultate), nișe de consum insuficient deservite. În plus, mențineți/vizați investițiile cu efect multiplicator pe termen lung: digitalizare, cercetare-dezvoltare, branding – acestea vă pot poziționa înaintea competiției când ciclul economic virează pozitiv.

Echilibrul între defensiv și ofensiv. Un management abil în vremuri tulburi știe să balanseze între abordarea defensivă (de protecție) și cea ofensivă (de creștere). Dacă ești prea defensiv – tai toate investițiile, renunți la oamenii talentați, oprești orice inițiativă – riști ca firma să iasă slăbită și nepregătită la relansare. Dacă ești prea ofensiv – investești agresiv când piața totuși scade – riști probleme financiare. Soluția este planificarea pe scenarii: să știi clar ce vei ajusta dacă vânzările scad cu X%, dar și ce vei face dacă apar semne de creștere. Unii antreprenori își fac planuri etapizate: de exemplu, “dacă atingem ținta de vânzări Y timp de 3 luni la rând, atunci angajăm personal suplimentar sau deschidem un nou magazin”. Astfel de planuri condiționale asigură că nu ratezi trendul ascendent, dar nici nu faci pasul prea devreme.

Pregătirea pentru următorul val economic

Fie el de scădere sau de creștere – înseamnă în esență creșterea agilității și rezilienței afacerii. Antreprenorii din România anului 2024–2025 se confruntă cu inflație încă mare, costuri de finanțare ridicate, impredictibilitate fiscală, deficit de personal și presiunea tranziției digitale accelerate. Exemplele recente arată însă că multe companii iau deja măsuri concrete: își reduc cheltuielile inutile, își focalizează resursele pe liniile profitabile, implementează tehnologii noi și își consolidează relațiile de afaceri. Este un efort de adaptare continuă, dar și o investiție în viitor. Cei care reușesc să treacă prudent prin perioadele dificile, dar în același timp să identifice oportunitățile ascunse în criză, vor fi cei care își vor relansa cel mai rapid afacerile atunci când economia își va reveni.

În climatul actual, claritatea și disciplina în decizii sunt esențiale. Un limbaj de business accesibil ar traduce asta prin: “fă-ți temele, cunoaște-ți cifrele, ascultă-ți clienții și fii gata să ajustezi direcția”. Următorul val economic nu trebuie privit cu panică, ci cu realism și pregătire. Cu măsuri practice bine documentate – de la finanțe la digital, de la angajați la piețe – antreprenorii români își pot proteja afacerile și chiar le pot poziționa pentru succes în noul ciclu economic. Reziliența și adaptabilitatea vor defini mediul de afaceri în anii următori, iar cei care acționează acum în aceste direcții vor naviga mai ușor orice furtună economică și vor putea profita de vântul prielnic al relansării.