Cum se caracterizează luna mai, din punct de vedere al precipitaţiilor?

În România, luna mai a continuat tendința de lună secetoasă, din primele luni ale anului, astfel că în câteva regiuni – mai ales Moldova, Maramureș și Crișana – a plouat mult sub mediile perioadei, arată datele ANM.

Astfel, Satu Mare, Mangalia, Constanța și Oradea se numără între locurile unde a fost foarte puțină ploaie. Au fost totuși și zone unde a plouat mult.

În contextul ANM, abaterea cantității de precipitații din luna mai 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost negativă în cea mai mare parte a țării. Cele mai ridicate valori ale abaterii negative, peste 80%, s-au înregistrat în Maramureș și în sudul extrem al litoralului. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 84,1%, la stația meteorologică Satu Mare, arată datele ANM.

Alte stații meteo unde a plouat semnificativ sub normalul perioadei: Mangalia (80,6%), Săcuieni (78,3%), Giurgiu (71%), Constanța (62%), Piatra Neamț și Târgu Ocna (61%).

De cealaltă parte, abateri pozitive s-au înregistrat pe areale extinse din Oltenia, Muntenia, în Carpații Meridionali și de Curbură, local, în Transilvania și izolat, în Banat și în Delta Dunării. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 51,7%, la stația meteorologică Bisoca.

Concret, în luna mai 2022 a fost depășită cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută, la o singură stație meteorologică: Jimbolia, 46,8 mm pe 26 mai, depășind un record din 2014.

Temperatura medie a lunii mai 2022 a avut valori cuprinse între 1,2 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 19,5 °C, la Calafat. Cele mai mari valori, peste 18 °C, s-au înregistrat în sudul extrem al Moldovei, pe areale din sud-vestul, centrul și sudul Olteniei, în sudul extrem și nord-estul Munteniei, dar și local, în centrul Munteniei și Banat.

La Omu temperaturile au fost cuprinse între -6,6 C și +8,8 C. La Calafat temperaturile au fost cuprinse între +4,7 C și +33,6 C.

Aşadar, abaterea temperaturii medii a aerului din luna mai 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost pozitivă în aproape toată țara, excepție facând zona de est extrem a Deltei Dunării, sudul extrem al litoralului și la stația meteo Stâna de Vale, abaterile fiind negative, dar foarte apropiate de mediana intervalului de referință. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 1,6 °C, la stația meteorologică Semenic.