Germanii limiteaza cresterea chiriilor

In marile orase au loc majorari semnificative ale chiriilor. Nemtii au hotarat prin lege sa reduca cresterile majore ale chiriilor din marele orase. Legea va fi aplicata deoarece sunt ingrijorari cu privire la supraincalzirea pietei imobiliare. In plus, majoritatea chiriasilor din marile orase sunt afectati de cresterile excesive de la o luna la alta.

Katarina Barley, Ministrul Justitiei din Germania a specificat ca noile prevederi le permit chiriasilor sa afle cat plateau cei dinaintea lor si care sunt diferentele dintre sumele din trecut si cele actuale pe care sunt nevoiti sa le ofere in schimbul locuintelor. Vor fi date publice si legat de eventualele renovari ce pot justifica eventuale majorari ale chiriilor.

Si in 2015 a fost pusa in aplicare o lege pentru stoparea cresterii preturilor pe piata imobiliara. De acea lege au profitat in special noii chiriasi din orasele supraaglomerate.

Cresterea chiriilor in marile orase se datoreaza in special migratiei din ultimii ani. Cele mai mari chirii sunt in orasele Munchen, Koln, Sttutgart si Hamburg. Conform statisticilor prezentate de Eurostat, peste 50% dintre nemti sunt chiriasi. In tara noastra 96% dintre persoane traiesc in case cu proprietate personala, fiind si cel mai ridicat procentaj din UE la acest capitol.