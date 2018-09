Gazele s-ar putea scumpi in curand iar capitala ar putea apela la biogazul din gunoaie

In viitorul apropiat biogazul din gunoaie reprezinta o solutie pentru incalzirea locuintelor din Bucuresti. Acest biogaz poate fi exploatat la maximum din gunoaie dar si din apele termale care strabat subsolulc capitalei.

Problema principala care aduce in prim plan si solutii de avarie este reprezentata de scumpirea gazelor. Aceasta scumpire ar putea avea loc in curand dupa cum relateaza administratorul RADET, Gheorghe Piperea.

„Gazul se va scumpi foarte curand. Anul trecut am negociat gazul la 71 de lei (pe MWh – n.r.), iar pentru anul acesta ne asteptam sa se duca la 90 de lei. De aceea, primarul general al Capitalei a vorbit ieri despre necesitatea plafonarii pretului la gaze pentru consumul casnic. Dar gazul este o resursa care nu stim cat va fi, cand va fi exploatata, este o resursa limitata si noi ne gandim inca de acum doi ani la diversificarea surselor de agent termic”, a precizat Piperea.

Administratorul judiciar al RADET a facut referire la toate resursele generabile la care poate apela Bucurestiul ca alternativa mai ieftina. Pe langa sursele eoliene, fotovoltaice exista si posibilitatea exploatarii biogazului.

„In afara de faptul ca la un moment dat am putea folosi aceste resurse pe acoperisul blocurilor, pe 2.500 de blocuri pentru a pune fotovoltaice acolo, exista alte doua resurse inepuizabile in Bucuresti pe care vrem sa le utilizam. Este vorba despre gunoiul din Bucuresti, din care 50% poate fi utilizat foarte usor, foarte ieftin in biogaz, respectiv apa geotermala, care, chiar daca o sa mi se reproseze repede din sala ca nu este chiar asa de eficienta, dar, am vorbit multi specialisti, daca se reusesc foraje la mai mult de 3.500 de metri si nu 900 de metri, cum sunt acum cele existente, energia care s-ar putea obtine este cu mult mai eficienta”, a declarat Piperea.